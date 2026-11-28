Hay acontecimientos cuya importancia política no reside tanto en su magnitud como en su capacidad para condensar las contradicciones de una época. La decisión del gobierno costarricense de impedir el ingreso de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, pertenece a esa categoría.

Una jurista italiana, invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa, terminó pronunciando su discurso de aceptación sentada en el suelo de un aeropuerto. Y un aeropuerto costarricense. La escena posee una elocuencia política que difícilmente podría reducirse a los tecnicismos de una resolución migratoria.

Más allá de las indudables implicaciones jurídicas y diplomáticas del acontecimiento, conviene preguntarse por su significado dentro del universo discursivo que la administración de Fernández y Chaves ha ido configurando.

Los discursos políticos no están constituidos únicamente por palabras. También los componen los silencios, las omisiones, los gestos diplomáticos y las decisiones administrativas. Incluso una abstención en Naciones Unidas posee una gramática política.

En ese sentido, lo acontecido con Albanese merece leerse en relación con las recientes abstenciones costarricenses en resoluciones de Naciones Unidas relativas a Palestina, el acercamiento comercial y diplomático a Israel y la disposición presidencial de elevar nuevamente la representación diplomática costarricense en Jerusalén.

No se trata de atribuir a estos acontecimientos una causalidad que no podemos demostrar, sino de reconocer que forman parte de un contexto político común y de un discurso ineludible de identificar.

Albanese encarna un discurso que incomoda ciertas coordenadas de la política exterior costarricense. Sus demoledores informes sobre Gaza, sus cuestionamientos a la actuación israelí y sus señalamientos sobre las responsabilidades de terceros Estados introducen en el debate internacional una cuestión particularmente incómoda para cualquier poder político: la distancia entre los principios que proclama y las decisiones que adopta.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente recordar que los derechos humanos no constituyen únicamente un repertorio de virtudes con las cuales los Estados adornan su identidad internacional. Su razón de ser reside, precisamente, en su capacidad para interpelar al poder, especialmente cuando esa interpelación resulta políticamente inconveniente.

La circunstancia de que Costa Rica promueva simultáneamente la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas añade una singular paradoja al episodio: mientras procura ocupar el principal despacho de la organización, cierra sus puertas a una de las expertas independientes que ejercen un mandato conferido por ella.

Pero existe también una dimensión interna. El reconocimiento a Albanese constituye una expresión de la autonomía intelectual de la universidad pública, cuya lectura de la realidad internacional no está subordinada a las preferencias diplomáticas del Ejecutivo. El episodio permite examinar, por tanto, no solo las relaciones del gobierno con el multilateralismo, sino también su relación con los espacios institucionales desde los cuales se producen discursos distintos al suyo.

En el contexto internacional contemporáneo, donde numerosos mecanismos de fiscalización del poder estatal son objeto de cuestionamientos políticos, importa distinguir entre la crítica legítima a quienes defienden los derechos humanos y la deslegitimación de su propia función. Discrepar de los informes de una relatora es perfectamente compatible con el pluralismo democrático. Obstaculizar su presencia exige una justificación de naturaleza muy distinta. Y cuando esto es reconocido hasta por un diputado del oficialismo actual, da qué pensar.

La paradoja final aquí es que Albanese probablemente habría recibido su reconocimiento académico y abandonado el país con una repercusión pública relativamente modesta. La decisión gubernamental amplificó su discurso, internacionalizó la controversia y convirtió una ceremonia universitaria en una discusión sobre la conducta del propio Estado costarricense, para muchos, sorpresiva e inexplicable.

El poder dispone de instrumentos para regular el tránsito de las personas, pero no necesariamente el tránsito de los significados.

Francesca Albanese llegó a Costa Rica para recibir un doctorado. Terminó ofreciéndonos, involuntariamente, una lectura de nuestra propia coyuntura política.

Hay ocasiones en las que un país se explica mejor por las voces que intenta silenciar que por los discursos que pronuncia ante el mundo.

josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr

José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).