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Columnistas

¿Está Costa Rica perdiendo su atractivo para la inversión extranjera?

La competitividad no es una herencia permanente: debe construirse y renovarse continuamente

Competitividad, aumento de ingresos, éxito empresarial, éxito económico
Competitividad es la capacidad de un país para ofrecer condiciones que faciliten a sus empresas producir bienes y servicios con productividad, calidad y costos adecuados para competir exitosamente en los mercados internacionales. Shutterstock
Ricardo Monge González

Costa Rica enfrenta una paradoja preocupante. Después de décadas de éxito en la atracción de inversión extranjera directa (IED) y la diversificación de sus exportaciones, comienzan a observarse señales de debilitamiento de algunas de las condiciones que hicieron posible esa transformación.

La desaceleración económica, la reducción de empleos en algunas multinacionales y la pérdida de dinamismo de los regímenes especiales plantean una pregunta fundamental: ¿estamos perdiendo nuestras ventajas competitivas?

Para responderla, conviene aclarar qué significa competitividad. En términos sencillos, es la capacidad de un país para ofrecer condiciones que faciliten a sus empresas producir bienes y servicios con productividad, calidad y costos adecuados para competir exitosamente en los mercados internacionales.