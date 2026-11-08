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Columnistas

¿Escritores o impostores? Los premios literarios entran en la era de la sospecha

Una novela no es nunca una sola versión, sin borrones ni tachaduras, sino el fruto de un proceso en el que intervienen hojas sueltas, tarjetas con notas, inserciones en el texto, anotaciones al margen, capítulos enteros sustituidos o cambiados de lugar y varios borradores trabajados por meses o años

Manuscrito antiguo bajo la lupa. Hoja de papel escrita a mano en letra cursiva y vista a través de una lupa
Antes, el baldón para un escritor era el plagio, ese delito de servirse con la cuchara grande de lo creado por otros escritores y firmarlo como propio. Hoy, basta con encargarle la tarea a una IA. Imagen: Shutterstock
Sergio Ramírez