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Columnistas

El ICE, atrapado por Huawei

Las implicaciones son serias: sobre el rigor y la transparencia de sus procedimientos internos, el descuido para evitar amarrarse a una marca y el impacto de lo anterior en los costos y la calidad de sus servicios

Eduardo Ulibarri, periodista y analista. Exdirector de La Nación
"La vinculación del ICE con Huawei data de 2009, cuando esta empresa ganó una licitación para arrendarle un sistema de telefonía móvil basado en 3G", detalla Eduardo Ulibarri. Foto: Eduardo Ulibarri
Eduardo Ulibarri