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Columnistas

Cuando Otilio Ulate quiso hacerse un traje constitucional a la medida

Mucho antes de la iniciativa del actual oficialismo, Otilio Ulate intentó modificar la Constitución para facilitar su regreso a la presidencia. Su campaña incluyó un plebiscito, presiones políticas y una movilización frente al Congreso. La reforma fue rechazada en 1954

Otilio Ulate Blanco, expresidente de Costa Rica
Siendo presidente de Costa Rica, Otilio Ulate Blanco y sus seguidores intentaron pasar una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial inmediata. Corrían los años 1953 y 1954. Foto: Archivo
David Díaz Arias