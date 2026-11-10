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Columnistas

Cambiar de opinión no debería sentirse como una derrota

Las recientes elecciones en Brasil y Estados Unidos demostraron que los votantes pueden cambiar de opinión. También pueden hacerlo en Costa Rica quienes hoy cuestionan al gobierno que eligieron. La pregunta es si sabremos recibirlos sin reproches ni humillaciones

Rótulos vacíos que apuntan en direcciones opuestas sobre fondo gris, como de tormenta
A la larga, lo único que nos separa del cambio que queremos ver es la decisión de innovar en nuestra propia vida. Foto: Shutterstock
Andrea Vásquez