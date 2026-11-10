Cambiar de opinión no debería sentirse como una derrota

Innovar es romper con lo establecido. Por ejemplo, una profesora decía que ir a terapia es un intento de innovar en nuestra propia vida. Nos internamos en sesiones de 50 minutos para cambiar, para salirnos de los trillos tortuosos (y contraintuitivamente cómodos) de lo familiar y dar pasitos de bebé hacia rutas desconocidas.

Con las elecciones presidenciales en Brasil y las de medio término en los Estados Unidos, muchos están estudiando las estrategias que usaron las campañas para modificar el trayecto previsto y que los votantes lograran cambiar de opinión.

Adam Grant sostiene en su libro Think Again que la capacidad de repensar y desaprender es más relevante incluso que la inteligencia, porque nos permite dejar de prolongar nuestros peores errores, expandir nuestro pensamiento y, según él, evitar la polarización.

En medio del conflicto, veo cómo el contenido es irrelevante y, en ocasiones, la rivalidad es el objetivo. En redes sociales, por ejemplo, no se están discutiendo ideas, se está discutiendo quién tiene razón. Es una lucha de poder.

El ministro de la Presidencia usando el micrófono contra la regidora Ana Patricia Guillén, en la discusión del relleno sanitario en Turrúcares, no expresaba una postura; no intentaba comunicarse. Lo que quería el ministro era ser la persona que hablara más alto, que crispara más a la audiencia: lo que quería era ganar.

Enfrascados en esas dinámicas, el ánimo de cambiar desaparece. Grant menciona que tomamos posturas inútiles y peligrosas: la del predicador (defendemos creencias como si fueran sagradas), la del fiscal (atacamos los argumentos ajenos) o la del político (buscamos la aprobación de la audiencia).

La venganza no es un proyecto político

A algunos les desagrada el concepto de polarización porque eso crea una falsa equivalencia, por ejemplo, entre la derecha y la izquierda. En el ejemplo de Brasil, en un lado iría la coalición de centroizquierda y, del otro, la extrema derecha bolsonarista. Y estoy de acuerdo en que, en este y muchos ejemplos, no es posible equiparar su moral, sus métodos, ni sus errores.

Sin embargo, el concepto de polarización me parece útil para describir, no los extremos de un espectro, sino la incapacidad de encontrar un terreno común para la discusión. Vuelvo al punto del contenido: si esto realmente se tratara de una lucha de ideas, de visiones encontradas, podríamos generar un cambio a partir de la información. Pero lo cierto es que he visto a personas defender o rechazar la misma idea dependiendo de si la dijo o no su adversario.

Días atrás, preguntaba en redes sociales si los seguidores de Trump estarían satisfechos con el estado de las cosas. Varias personas respondieron que esto parece ser solo un ejercicio de infligir daño al otro, que no tiene que ver con recibir un beneficio personal de las políticas públicas de gobierno. Que el premio de ver a su candidato en el poder es ver a su contrincante sometido.

La indecencia toca fondo

Vivek Ramaswamy fue candidato a gobernador por el Partido Republicano en Ohio. En su campaña política, buscó a la mamá de su contrincante y, en uno de sus anuncios, le permitió decir que su hija era una mentirosa. La historia completa es que, décadas atrás, la madre perdió la custodia después de que su pareja fuera acusado de violar a la candidata cuando era niña.

En una de las notas que reportaba sobre la bajeza de la campaña, alguien comentó: ¿cuándo llega el tiempo (para los votantes republicanos) de decir que ya fue suficiente?

La pregunta es fundamental. ¿Cuándo creemos que es hora de cambiar? ¿Cuándo decidimos que estamos hartos de nuestra impulsividad o rigidez y que es hora de ir a terapia? ¿Cuándo pensamos que no podemos seguir defendiendo una idea, a un candidato, una forma de actuar, nuestra forma de actuar? ¿Cuándo pensamos que ya estuvo bueno de tanta indecencia?

Esto me lleva de nuevo a Turrúcares, al hombre que le dijo al expresidente Chaves que él votó por él, pero que ahora no se siente bien que quiera ponerles un relleno sanitario en el lugar al que consideran su hogar. Me pregunto dónde está la línea roja de la base chavista.

El hijo pródigo

La insatisfacción, si no ha llegado, llegará. Estamos viviendo todos un poquito peor. Estamos viendo cosas que nunca vimos. Lo siguiente, sin embargo, es opcional: hacer un ejercicio de revisión. Grant diría que necesitamos sentir alegría por detectar que estamos equivocados, porque eso significa que ya no lo vamos a seguir estando.

Colectivamente, necesitamos crear un ambiente donde el reconocimiento de ese error no signifique un castigo. A las personas que han votado por este peligroso proyecto político, necesitamos recibirlas como al hijo pródigo. Abstenernos de espetar “disfruten lo votado”.

Adam Grant explica que cuando una opinión se vuelve parte de la identidad, cambiarla se siente como una amenaza personal. Hacer imposible desvincularse del proyecto político a partir del voto es condenar a las personas a no poder cambiar. Y, de alguna manera, esto nos condena a nosotros también.

En ese mismo sentido, como usuarios de las redes sociales, debemos dejar de convertirnos en el expresidente haciendo muecas y erradicar esas formas infantiles de humillación al adversario político. La dinámica de rivalidad, de unos contra otros, de creernos dueños de una verdad exclusiva, solo está empeorando las posibilidades de que la gente cambie su parecer.

Finalmente, si creemos que, más allá de la rivalidad, sí existen ideas en conflicto, Grant menciona que persuadir se parece más a bailar que a pelear: que es necesario reconocer los puntos de encuentro y que las preguntas y la curiosidad funcionan mejor que los sermones.

A la larga, lo único que nos separa del cambio que queremos ver es la decisión de innovar en nuestra propia vida.

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Andrea Vásquez R. es comunicadora social especializada en Inclusión y Equidad.