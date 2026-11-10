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Ahora, Washington podría pedir cuentas sobre lo que San José ha callado

Lo reservado en San José puede convertirse en pregunta parlamentaria en Washington. Las elecciones estadounidenses del pasado 3 de noviembre no abren automáticamente archivos, pero aumentan la presión

(Archivo) El ala del Senado de los Estados Unidos en el edificio del Capitolio en Washington D.C.
La eventual fiscalización de los demócratas en el Congreso estadounidense podría arrojar luz sobre acuerdos y decisiones que involucran a Costa Rica. Scrumshus
Rosaura Chinchilla Calderón