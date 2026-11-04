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Cartas

El Estado no es una agencia de empleos para pagar favores

Me niego a aceptar que no existan en este país administradores eficientes y eficaces capaces de sacarnos de este círculo vicioso que nos agobia desde hace años

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Lectores de La Nación

¿En qué consiste la eficiencia en la administración de recursos? En términos sencillos, la inteligencia artificial (IA) nos resume que consiste en saber cuántos recursos ingresan, cuáles se utilizan y qué se debe, incluidos el tiempo, los inventarios, el personal y la energía. No se puede administrar si estos elementos se desconocen. Agrega que “es hacer más con menos y no sacrificar el futuro por el hoy” y que “es ética, transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley”.

El economista Andrés Fernández Arauz, en su columna publicada en La Nación el pasado 24 de octubre, “La eficiencia pendiente en Hacienda”, y el médico Juan José Romero Zúñiga, en otro más reciente, “¿Por qué nos odian tanto?”, aluden directamente a esta impericia administrativa (enfatizo también la vagabundería).

Durante décadas, se ha puesto al frente de instituciones y dependencias estatales (ministerios, gerencias, jefaturas y similares) a personas no aptas, muchas veces designadas a dedo para saldar deudas electorales.