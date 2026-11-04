El Estado no es una agencia de empleos para pagar favores

¿En qué consiste la eficiencia en la administración de recursos? En términos sencillos, la inteligencia artificial (IA) nos resume que consiste en saber cuántos recursos ingresan, cuáles se utilizan y qué se debe, incluidos el tiempo, los inventarios, el personal y la energía. No se puede administrar si estos elementos se desconocen. Agrega que “es hacer más con menos y no sacrificar el futuro por el hoy” y que “es ética, transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley”.
Durante décadas, se ha puesto al frente de instituciones y dependencias estatales (ministerios, gerencias, jefaturas y similares) a personas no aptas, muchas veces designadas a dedo para saldar deudas electorales.
Me niego a aceptar que no existan en este país administradores eficientes y eficaces capaces de sacarnos de este círculo vicioso que nos agobia desde hace años. No perdamos la esperanza de que el zapatero se dedique a sus zapatos.
Vera Cristina Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca
¿Quién le dio autoridad a la IA?
En un artículo de Sergio Ramírez, publicado el 25 de octubre, el autor pregunta en relación con la inteligencia artificial (IA): “¿Quién tiene el botón de apagado?”.
Antes, era necesario preguntarse: ¿quién otorgó a la IA la autoridad que hizo necesario pensar en apagarla?
Buena parte de la discusión pública sobre inteligencia artificial confunde capacidad, inteligencia, agencia, autonomía, autoridad y control. Sin embargo, son conceptos diferentes.
Considero que, ante la avalancha de contenidos sobre IA, el mayor valor añadido de un medio como La Nación debería ser precisamente separar esos conceptos, examinar qué está demostrado y qué corresponde a proyecciones o especulaciones, y evitar que un título dramático determine de antemano la interpretación del lector.
No se trata de minimizar los riesgos de la IA. Al contrario, se trata de identificar correctamente dónde se encuentran. En muchos casos, el problema fundamental no es tecnológico, sino de arquitectura, autoridad y gobernanza.
José Tomás Guevara Calderón, investigador independiente
Colapso de alcantarillas en Limón
El colapso recurrente y el deterioro sistemático de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Limón han dejado de ser un simple problema de infraestructura para convertirse en una crisis de salud pública y ambiental. Cada temporada de lluvias, el desbordamiento de aguas residuales afecta comercios, viviendas y centros educativos.
Esto incide gravemente en el desarrollo económico de la región. Si bien iniciativas como la reciente inversión del AyA para la ampliación del acueducto buscan impulsar la zona industrial de Limón, los prolongados tiempos de ejecución de estas obras generan serias afectaciones viales y logísticas que sofocan la actividad comercial existente.
Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades correspondientes para que ejecuten las obras requeridas con eficiencia y celeridad.
Jandell Hernández Carmona, Limón
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