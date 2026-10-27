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Columnistas

¿Por qué nos odian tanto?

¿Por qué no existe una urgencia similar a la del Cacco para reparar aulas, construir hospitales y fortalecer a quienes investigan el delito? ¿Será porque produce fotografías menos espectaculares?

Rectores de las Universidades públicas junto a los diputados de la Comisión de Hacendarios
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano y presidente de la Comisión de Hacendarios, Nogui Acosta (centro), dijo que insistirá en los recortes por ¢8.048 millones al presupuesto de las universidades públicas para este 2026. Aarón Sequeira
Juan José Romero Zúñiga

Esta es la pregunta que me ronda al ver y escuchar el trato que algunos diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) les dan a las universidades públicas y a sus rectores y rectora. De manera recurrente, las formas acusatorias, altaneras, inquisitorias e irrespetuosas caracterizaron el trato de las diputaciones oficialistas hacia las autoridades universitarias. Varios legisladores tuvieron que pedir respeto debido al tono del presidente de la comisión.

Tengo muy claro que existe la obligación de rendir cuentas, pero de ahí a soportar humillaciones hay muchos pueblos de distancia. Jamás debería ser esa la forma. Reduce la calidad de la conversación.

Trabajo en la UNA y la UCR. Conozco sus aportes y sus problemas. Sé que se deben justificar los gastos y que hay errores que corregir. Estamos en ese proceso constante de revisión y cambio. Sabemos que necesitamos fiscalización seria. De hecho, todo lo que hacemos en las universidades públicas pasa por la Contraloría General de la República. Por eso, cuando la sospecha sustituye a la evidencia y el interrogatorio se convierte en escarmiento, queda claro que lo que se busca es desacreditar primero para recortar después.