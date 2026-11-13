Vuelos de Costa Rica hacia Estados Unidos deberán permanecer en tierra por falla de comunicaciones en control aéreo estadounidense

Los vuelos programados para salir de Costa Rica hacia Estados Unidos deberán permanecer en tierra debido a la suspensión de despegues ordenada este viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), a raíz de una falla de comunicaciones en los centros de control aéreo de ese país.

Así lo confirmó Aeris, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que advirtió sobre afectaciones en las operaciones aéreas de la terminal costarricense.

Según la empresa, los vuelos que todavía no hayan despegado desde Estados Unidos tampoco podrán iniciar sus operaciones, mientras que las aeronaves que ya se encuentran en el aire mantienen sus trayectos.

En la página de Aeris se reflejan los vuelos con demora debido a la falla de comunicación en el control aéreo estadounidense. (Sebastián Sánchez/La Nación)

Para la tarde y noche de este viernes, el aeropuerto Juan Santamaría tenía programadas seis llegadas y cuatro salidas, cuyas operaciones están sujetas al levantamiento de la suspensión de despegues en Estados Unidos.

Aeris no precisó cuáles aerolíneas ni rutas corresponden a esos 10 vuelos. Tampoco informó sobre cancelaciones definitivas.

La empresa indicó que mantiene una coordinación constante con las aerolíneas y las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la situación.

Además, recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos.

Aeris recomendó a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios, debido a la falla de comunicaciones en el control aéreo estadounidense. (Sebastián Sánchez/La Nación)

Giovani Marín Vega es uno de los pasajeros afectados por la suspensión de despegues hacia Estados Unidos. Su viaje tenía como propósito visitar a sus hijos, quienes viven en ese país.

Marín relató que le informaron que el atraso se debía a las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses a las operaciones aéreas. Según indicó, la aerolínea les comunicó que podrían salir alrededor de las 6 p. m. de este viernes, aunque todavía no existía certeza sobre la hora de partida.

Guanacaste Aeropuerto reporta cinco aviones en plataforma

La situación también genera incertidumbre en las operaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.

Guanacaste Aeropuerto informó que, a las 4:15 p. m. de este viernes, contabilizaba cinco aviones en plataforma y otros dos vuelos pendientes de llegada.

La administración de la terminal explicó que permanece a la espera de instrucciones de las aerolíneas sobre las salidas programadas hacia Estados Unidos.

Asimismo, señaló que los vuelos con destino a Canadá también están pendientes de actualizaciones operativas.

Para el sábado 14 de noviembre, el aeropuerto guanacasteco tiene programados 23 vuelos, aunque no detalló si alguno podría verse afectado por la situación.

La terminal recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos mediante el sitio web www.guanacasteairport.com y mantenerse en comunicación con sus aerolíneas.

Falla de comunicaciones en Estados Unidos

La suspensión de despegues fue confirmada por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El funcionario explicó que la FAA ordenó detener las salidas de vuelos en todos los aeropuertos estadounidenses debido a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control del tránsito aéreo.

Duffy indicó que técnicos de la agencia investigan el problema y que las autoridades proporcionarán actualizaciones conforme dispongan de nueva información.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, advirtió que la solución podría tardar más de una hora, aunque aseguró que los vuelos están contabilizados y que no existe motivo para que la población tema por su seguridad.