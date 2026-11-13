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El País

Vuelos de Costa Rica hacia Estados Unidos deberán permanecer en tierra por falla de comunicaciones en control aéreo estadounidense

Aeris informó que seis llegadas y cuatro salidas previstas para este viernes en el Juan Santamaría están sujetas al levantamiento de la suspensión. Guanacaste Aeropuerto reportó cinco aviones en plataforma

Vuelos demorados en Costa Rica hacia Estados Unidos por falla en control aéreo estadounidense
Los pasajeros con vuelos programados hacia Estados Unidos deberán consultar con sus aerolíneas el estado de sus viajes, ante la suspensión de despegues ordenada por las autoridades estadounidenses. Sebastián Sánchez
Cristian Mora