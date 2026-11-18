La vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós, renunció este miércoles 18 de noviembre al partido político Juntos San José, del actual alcalde del cantón, Diego Miranda, con el fin de “priorizar temas de su vida personal”. Así lo justificó en su carta de renuncia.

“No ha sido una decisión impulsiva ni sencilla”, recalcó en el comunicado dirigido al comité ejecutivo de la agrupación política y que colgó en su cuenta de Instagram.

Quirós no dejará sus funciones como vicealcaldesa de San José ni abandonará el servicio público. “Por el contrario, responde a la firme convicción de continuar sirviendo al cantón”, escribió Quirós.

La carta de renuncia de Yariela Quirós a Juntos San José.

El motivo de su renuncia, explicó, no significa que deje de lado “los principios y valores” que inspiran su vocación de servicio y guían su actuar público.

En su calidad de vicealcaldesa, señaló en su carta, seguirá trabajando con la “misma responsabilidad, dedicación y entrega” que la han orientado a lo largo de su mandato hasta la fecha.

Comunicado de renuncia de Yariela Quirós a Juntos San José.

“Quiero también agradecer el invaluable trabajo de las personas funcionarias de la Municipalidad de San José. Su experiencia, conocimiento y entrega son un pilar fundamental para el funcionamiento de nuestra institución y para la atención de las necesidades de la ciudadanía”, añadió.

Concluyó su mensaje subrayando que seguirá “trabajando con el corazón para San José”.