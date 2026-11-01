Vagoneta quiebra 11 postes eléctricos en Zapote y deja a 400 clientes sin luz: CNFL anuncia cuándo restablecerá el servicio

Una vagoneta quebró 11 postes eléctricos en barrio Córdoba de Zapote, San José, lo que provocó una avería que dejó sin electricidad a cerca de 400 clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

El incidente ocurrió 200 metros al norte del Colegio José María Castro Madriz, según informó la empresa eléctrica mediante sus redes sociales.

De acuerdo con información suministrada por el departamento de prensa de la CNFL, la góndola de la vagoneta se abrió y el vehículo se detuvo después de haber quebrado los postes.

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