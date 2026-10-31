Corte de luz de la CNFL afectará una zona de San José este lunes 2 de noviembre

Un corte en el suministro eléctrico programado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio en el distrito Sánchez, cantón de Curridabat en San José, este lunes 2 de noviembre del 2026.

El área que incluye la afectación abarca en su totalidad la calle diagonal 38, donde se ubican casas de habitación como sitios de referencia.

Vecinos de calle diagonal 38 en Sánchez de Curridabat tendrán corte de luz de ocho horas este lunes 2 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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