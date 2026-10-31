Corte de luz de la CNFL afectará una zona de San José este lunes 2 de noviembre

Un corte en el suministro eléctrico programado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio en el distrito Sánchez, cantón de Curridabat en San José, este lunes 2 de noviembre del 2026.
El área que incluye la afectación abarca en su totalidad la calle diagonal 38, donde se ubican casas de habitación como sitios de referencia.
Para llevar a cabo estas maniobras, la empresa fijó la suspensión en el horario de 08:00 a. m. a 04:00 p. m.
Las cuadrillas técnicas ejecutarán labores de traslado de líneas primarias en la zona comprendida.
Las personas interesadas pueden ingresar en el sitio web de la empresa para consultar el detalle de otras suspensiones del servicio eléctrico.