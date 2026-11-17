La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció este lunes 16 de noviembre tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y manifestó su repudio ante cualquier expresión de violencia.

“Desde el sector empresarial reiteramos nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y reafirmamos que hechos de esta naturaleza son incompatibles con los valores de paz, respeto a la vida y convivencia democrática que históricamente han caracterizado a Costa Rica”, recalcó en un pronunciamiento por escrito.

Levantamiento del cuerpo del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, quien fue asesinado la tarde del 16 de noviembre de 2026. (Alonso Tenorio/La Nación)

En su mensaje, la Uccaep resaltó además el papel esencial que desempeña la libertad de expresión dentro del sistema democrático, aunque recordó que su ejercicio conlleva deberes éticos y legales.

“La libertad de expresión constituye un derecho fundamental y uno de los pilares esenciales de nuestra democracia. Su ejercicio contribuye al debate público y debe estar garantizado para todas las personas, siempre acompañado de la responsabilidad, el respeto a la dignidad y los derechos de terceros, así como del compromiso con la veracidad de la información”, indicó la cámara.

Llamado a las autoridades

El sector empresarial también instó a los cuerpos policiales y judiciales a actuar para esclarecer el homicidio y sentar las responsabilidades penales que correspondan.

“Uccaep hace un llamado a las autoridades competentes para que este lamentable hecho sea investigado con prontitud y rigurosidad, esclareciendo las circunstancias en que ocurrió, y se determinen las responsabilidades correspondientes”, puntualizó en el documento.

Finalmente, la organización reiteró su respaldo a la institucionalidad costarricense y abogó por una sociedad donde las discrepancias se tramiten por las vías legales y pacíficas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho y las libertades individuales, así como con el fortalecimiento de una sociedad en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, el respeto mutuo y los mecanismos institucionales, nunca mediante la violencia”, concluyó.