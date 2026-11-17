La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció este lunes 16 de noviembre tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y manifestó su repudio ante cualquier expresión de violencia.
“Desde el sector empresarial reiteramos nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y reafirmamos que hechos de esta naturaleza son incompatibles con los valores de paz, respeto a la vida y convivencia democrática que históricamente han caracterizado a Costa Rica”, recalcó en un pronunciamiento por escrito.
En su mensaje, la Uccaep resaltó además el papel esencial que desempeña la libertad de expresión dentro del sistema democrático, aunque recordó que su ejercicio conlleva deberes éticos y legales.
“La libertad de expresión constituye un derecho fundamental y uno de los pilares esenciales de nuestra democracia. Su ejercicio contribuye al debate público y debe estar garantizado para todas las personas, siempre acompañado de la responsabilidad, el respeto a la dignidad y los derechos de terceros, así como del compromiso con la veracidad de la información”, indicó la cámara.
Llamado a las autoridades
El sector empresarial también instó a los cuerpos policiales y judiciales a actuar para esclarecer el homicidio y sentar las responsabilidades penales que correspondan.
“Uccaep hace un llamado a las autoridades competentes para que este lamentable hecho sea investigado con prontitud y rigurosidad, esclareciendo las circunstancias en que ocurrió, y se determinen las responsabilidades correspondientes”, puntualizó en el documento.
Finalmente, la organización reiteró su respaldo a la institucionalidad costarricense y abogó por una sociedad donde las discrepancias se tramiten por las vías legales y pacíficas.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho y las libertades individuales, así como con el fortalecimiento de una sociedad en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, el respeto mutuo y los mecanismos institucionales, nunca mediante la violencia”, concluyó.