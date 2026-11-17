El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este lunes 16 de noviembre, en Santo Domingo de Heredia, fue condenado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), que exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen.

Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32. El comunicador denunciaba constantemente un presunto aumento del crimen organizado y la presencia del narcotráfico en Costa Rica, mediante videos publicados en sus redes sociales.

El Colper solicitó a las autoridades darle máxima prioridad a la investigación y recalcó la importancia de ofrecer respuestas claras a la ciudadanía, especialmente por tratarse de una persona que denunciaba públicamente situaciones relacionadas con la seguridad del país.

“Su asesinato se debe investigar con celeridad no solo por el hecho de que se trate de un periodista costarricense, sino también porque la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país”, consignó en un comunicado de prensa.

El Colper emitió, la tarde de este lunes, un comunicado condenado la muerte de Camilo Rodríguez Chaverri. (Colper/Cortesía)

‘Ataque contra la libertad de prensa’

Por su parte, Iplex pidió determinar si el asesinato guarda relación con la actividad periodística de Rodríguez, sus publicaciones, denuncias o posibles amenazas que hubiera recibido.

“El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información. La violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público”, señaló en el comunicado.

Aclaró además que todavía no corresponde establecer conclusiones sobre el móvil del crimen, aunque consideró indispensable analizar el contexto de las denuncias realizadas por el comunicador.

Organizaciones advierten sobre riesgos para la libertad de prensa

Ambas entidades manifestaron preocupación por las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Costa Rica, principalmente ante el crecimiento de la violencia y el crimen organizado.

El Colper advirtió que el temor a denunciar situaciones de interés público puede afectar la libertad de expresión y el derecho de la población a recibir información.

En esa misma línea, el Iplex señaló que los discursos de odio y la estigmatización contra periodistas contribuyen al deterioro del ambiente para el ejercicio de esta profesión.

La organización pidió evitar discursos institucionales que desacrediten el trabajo periodístico. También solicitó fortalecer los mecanismos de protección para comunicadores y ciudadanos que denuncian el narcotráfico, la corrupción y otras actividades delictivas.

Asimismo, recordó que corresponde al Estado garantizar condiciones de seguridad para las personas que enfrentan riesgos derivados de su actividad informativa.

Iplex recuerda asesinato de Parmenio Medina

El Instituto también hizo referencia al asesinato del periodista Parmenio Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio del 2001, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Medina, director del programa radial La Patada, fue atacado a balazos cerca de su vivienda después de denunciar presuntas irregularidades en la administración de la desaparecida Radio María.

El homicidio de Camilo Rodríguez ocurrió a menos de 50 metros del lugar donde asesinaron a Medina, una coincidencia geográfica que el Iplex destacó en su pronunciamiento.

La organización recordó que el caso de Medina constituye uno de los episodios más graves contra la libertad de prensa en la historia reciente de Costa Rica.

Finalmente, el Colper y el Iplex insistieron en la necesidad de esclarecer el asesinato de Rodríguez y evitar que quede impune. Ambas expresaron sus condolencias a familiares, amistades y colegas del comunicador.