Uber habilita servicio dirigido a mujeres para viajes solo con conductoras

La empresa Uber habilitó desde esta semana la modalidad de “Uber mujer” dentro de la plataforma para viajes, con el que las usuarias podrán elegir que una conductora sea las que les brinde el servicio.

La compañía informó que la opción comenzará a estar disponible de manera gradual en la Gran Área Metropolitana, inicialmente para viajes de UberX.

Según Uber, la cantidad de conductoras activas en la plataforma ha aumentado en un 272% en los últimos cinco años y actualmente ese grupo representa un 10% de los socios de la aplicación.

Datos recopilados por la empresa revelan que el 90% de las usuarias considera como “importante”, contar con una opción donde el servicio es brindado por otra mujer.

Además la mayoría considera usar estos viajes, principalmente para recorridos nocturnos o en traslados largos.

Las usuarias podrán acceder a Uber Mujeres de tres formas: al solicitar un viaje inmediato, dependiendo de la disponibilidad de la opción; mediante reserva, para programarlo con anticipación, o configurando la opción como preferencia para futuras solicitudes.

La empresa aclaró que la disponibilidad dependerá de la oferta de socias colaboradoras según cada momento en la zona donde se solicita.