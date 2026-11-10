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El País

Uber habilita servicio dirigido a mujeres para viajes solo con conductoras

Uber asegura que más del 10% de conductores de la plataforma son mujeres

Estudio Uber CID Gallup
Servicio de Uber mujer será dirigido a usuarias que deseen que viajes sean operados por conductoras. n/a
Patricia Recio