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El País

Tres cooperativas de salud anuncian querella contra Rocío Alfaro por supuesta difamación: exdiputada responde a señalamientos

Coopesana, Coopesalud y Coopesain adelantaron acciones legales contra Alfaro por declaraciones relacionadas con los recursos de la CCSS y la adjudicación de Ebáis

Marcha Contra la Violencia Patriarcal
Rocío Alfaro, exdiputada y representante sindical electa ante la Junta Directiva de la CCSS, rechazó los señalamientos de tres cooperativas de salud que preparan una querella en su contra por presunta difamación. Mayela López
Silvia Ureña Corrales