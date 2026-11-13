Trámite gratuito y sin cita: revise dónde y cuándo obtener el usuario y contraseña para matricular su prueba de manejo

Las personas que buscan matricularse en las pruebas de manejo disponen de cuatro fechas para gestionar la habilitación de sus credenciales (usuario y contraseña), informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El servicio se brindará el sábado 21 y el domingo 22, así como el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Habilitaron fechas y horarios especiales para tramitar credenciales de la prueba de manejo sin cita previa. (Alonso Tenorio)

La atención se llevará a cabo en el Parque Infantil de Seguridad Vial, ubicado en Sabana Norte, San José, frente al edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esta gestión es gratuita y no requiere cita previa. Con el usuario y la contraseña, cada solicitante puede ingresar al Sistema de Acreditación de Conductores para programar su examen.

El trámite es estrictamente personal, por lo que no se permite que una tercera persona efectúe la diligencia en representación de otra.

Quienes acudan deben presentar su documento de identidad físico, vigente y en buen estado, además de contar con una dirección propia de correo electrónico.