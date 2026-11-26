El disfrute del feriado del martes 1.° de diciembre, fecha en que Costa Rica conmemora un aniversario de la abolición del ejército, no se traslada para otro día y corresponde a un feriado de pago no obligatorio, según el Código de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recordó que ninguna persona está obligada a laborar ese día, a menos que esté de acuerdo con hacerlo.

Feriado del 1.° de diciembre es de pago no obligatorio y su disfrute se mantiene para el propio martes. (Shutterstock/Shutterstock)

Aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, debe conceder el feriado a las personas colaboradoras que trabajan en Costa Rica, pues cualquier convenio sobre la renuncia al disfrute de los feriados es nulo según el artículo 11 del Código de Trabajo.

Pago en empresas con modalidad semanal no comercial

En materia salarial, las empresas con pago semanal en actividad no comercial (que reconocen en el salario solo el tiempo efectivamente laborado de la semana) deben pagar los días trabajados sin incluir el feriado si no se labora.

Si el empleado trabaja el 1.° de diciembre, el patrono paga un salario sencillo.

Bajo esa misma modalidad de pago semanal no comercial, si se trabajan horas extra durante el feriado, estas deben remunerarse a tiempo y medio, es decir, de manera ordinaria.

Pago en empresas mensuales, quincenales y de comercio

Por su parte, los centros de trabajo que pagan mensual o quincenalmente, así como los dedicados al comercio que pagan semanalmente, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados.

En estos casos, los patronos deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o mes, incluido el 1.° de diciembre.

Si en estos últimos centros de trabajo se labora durante el feriado, la empresa debe agregar el salario de un día sencillo para completar el pago doble.

Si se trabajan horas extra en esa fecha, deben pagarse a tiempo y medio doble, por lo que cada hora extraordinaria tiene valor triple.