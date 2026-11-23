Luis Diego Noguera, director del Centro Académico de Limón del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), confirmó que la sede enfrenta un cierre técnico. Sin embargo, afirmó que actualmente se imparten las elecciones a los 417 estudiantes de este recinto del TEC.

“El cierre se materializó en el momento en el que el Gobierno no pagó los fondos correspondientes al último trimestre de este 2026. (...) El cierre técnico no es llegar a poner un candado: el TEC ha tenido que tomar medidas de contención en virtud del pago que no se brindó”, indicó.

Entre las medidas está tomar fondos de otras fuentes para garantizar la operación. Comentó que actualmente analizan escenarios y que, hasta no tener certeza del presupuesto para el 2027, no pueden tomar decisiones con respecto a la admisión 2027. Por ello, hasta ahora no se han entregado los resultados del examen de admisión. Este lunes se dará a conocer si los aspirantes son elegibles o no.

Con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso, el director del Centro Académico de Limón afirmó que la situación es compleja porque no podría recibir nuevos estudiantes sin tener la garantía de que podrán ofrecerles los cuatro o cinco años de formación que requieren.

“Una de las afectaciones es la incertidumbre de no saber los resultados. (...) Ahorita es complejo decirle a una persona estudiante si se les puede dar sostenibilidad cuatro o cinco años si no les garantizan esos fondos”, agregó.

Luis Diego Noguera señaló que es necesario que se garantice que en los próximos años se mantenga el depósito de los fondos de la Ley 9635.

¿Cuál es el recorte que afectaría al TEC en su sede de Limón?

Según el Tecnológico de Costa Rica (TEC), los recursos destinados al funcionamiento de su Centro Académico de Limón están amparados en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9635), que regulan las transferencias presupuestarias.

El recorte planteado por Hacienda sería de ¢1.972 millones a las universidades públicas, contemplado en el proyecto de segundo presupuesto extraordinario y segunda modificación legislativa presentado por el Ministerio de Hacienda. De ellos, ¢492 millones corresponden al TEC.

El 12 de noviembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó un apoyo solidario para el TEC y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para el Tecnológico, el apoyo, que debe contar con visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR), será de ¢284 millones. La solicitud de esta universidad fue de poco más de ¢492 millones.

María Estrada Sánchez, rectora del TEC, aseveró el 14 de octubre que la sede en Limón cerraría inmediatamente en caso de que se aprobara el proyecto del segundo presupuesto extraordinario presentado por el Ministerio de Hacienda.

“(Cerraría) de manera inmediata,” advirtió Sánchez tras la consulta de la diputada liberacionista Diana Murillo.

TEC presenta coadyuvancias a recurso de amparo

Durante una conferencia de prensa la mañana de este lunes, 23 de noviembre, Luis Diego Noguera, director del Centro Académico de Limón, presentó 40 coadyuvancias al recurso de amparo presentado por el TEC, que consisten en el apoyo de 28 estudiantes y 12 docentes.

Días atrás, María Estrada Sánchez, junto con autoridades universitarias y representantes estudiantiles, presentaron un recurso de amparo en el que los recurrentes cuestionaron la suspensión de transferencias correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026 que forman parte de recursos dispuestos en artículos de la Ley 9.635 y que el Ministerio de Hacienda propuso recortar.

El 10 de noviembre, la Sala Constitucional dio tres días hábiles a Hacienda, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Tesorería Nacional para explicar la retención de ¢492,8 millones destinados al Tecnológico de Costa Rica (TEC). Falta de recursos que se adviritó que pone en riesgo el funcionamiento de la sede universitaria en Limón.