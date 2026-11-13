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El País

Sindicatos de educación responden a Laura Fernández tras llamarlos vagabundos por participar en huelga

ANDE, APSE y el Sindicato de Preescolar Costarricense rechazaron las declaraciones de la presidenta y defendieron la movilización del 11 de noviembre

Manifestación Sindical
Educadores de distintas regiones del país se sumaron a la protesta del 11 de noviembre en defensa de sus condiciones laborales. La movilización generó un enfrentamiento verbal entre el Gobierno y los sindicatos. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales