Senara rematará ocho vehículos desde ¢839 mil: estos son los precios y la fecha para participar

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) anunció el remate de ocho vehículos institucionales, con precios base que comienzan en ¢839.999,66. La actividad se realizará el miércoles 11 de noviembre del 2026, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

La institución ofrecerá vehículos de las marcas Toyota, Daihatsu e Isuzu, correspondientes a modelos entre 1990 y 2002. El precio base más alto es de ¢3.419.999,66.

El remate se efectuará de 9 a. m. a 11 a. m. y los interesados podrán consultar los detalles del procedimiento en Sicop.

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