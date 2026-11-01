Senara rematará ocho vehículos desde ¢839 mil: estos son los precios y la fecha para participar

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara)anunció el remate de ocho vehículos institucionales, con precios base que comienzan en ¢839.999,66. La actividad se realizará el miércoles 11 de noviembre del 2026, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La institución ofrecerá vehículos de las marcas Toyota, Daihatsu e Isuzu, correspondientes a modelos entre 1990 y 2002. El precio base más alto es de ¢3.419.999,66.
El remate se efectuará de 9 a. m. a 11 a. m. y los interesados podrán consultar los detalles del procedimiento en Sicop.
Estos son los ocho vehículos que rematará el Senara
De acuerdo con la información publicada por la institución, los automóviles disponibles tienen los siguientes precios base:
De acuerdo con la información publicada por la institución, los automóviles disponibles tienen los siguientes precios base:
Toyota, año 1990: placa 296-115. Precio base: ¢839.999,66.
Daihatsu, año 1990: placa 296-157. Precio base: ¢1.019.999,64.
Daihatsu, año 2000: placa 296-162. Precio base: ¢1.169.999,64.
Isuzu, año 1998: placa 296-155. Precio base: ¢1.389.999,66.
Toyota, año 2002: placa 296-170. Precio base: ¢2.379.999,66.
Toyota, año 2002: placa 296-171. Precio base: ¢2.379.999,26.
Toyota, año 2002: placa 296-174. Precio base: ¢2.379.999,66.
Toyota, año 2002: placa 296-172. Precio base: ¢3.419.999,66.
¿Cuándo y dónde se pueden revisar los vehículos?
El Senara habilitó una fecha para que las personas interesadas puedan inspeccionar los ocho automóviles antes de participar en el remate.
La revisión está programada para el miércoles 4 de noviembre del 2026, a las 9 a. m., en las oficinas centrales de la institución, ubicadas en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Sabana Sur, San José.
Los vehículos se encuentran en el parqueo institucional.
Para realizar la visita, es necesario confirmar previamente la asistencia con Amaro Arguedas Baltodano, mediante el correo electrónico abaltodano@senara.go.cr.
¿Cómo consultar el remate en Sicop?
Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para consultar el expediente correspondiente.
El procedimiento está identificado con el número: 2026RE-000001-0018800001
Por medio de este expediente se puede consultar la información oficial del remate y las condiciones del procedimiento.