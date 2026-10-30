Banco Popular rematará vehículos desde los ¢2,2 millones: vea opciones y precios

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal rematará vehículos con precios base que van desde los ¢2.260.494,27.
Las unidades corresponden a automóviles de los años 2024 y 2025, entre las que figuran tecnologías de gasolina y eléctrica.
A continuación, algunas de las opciones disponibles:
1. JAC E-JS1 (año 2025)-Base: ¢2.260.494,27
- Tipo de bien: Automóvil sedán cuatro puertas, tracción 4x2.
- Combustible: Eléctrico.
- Color: Gris.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢8.514.826,21.
- Tercer remate: 2 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. (base: ¢2.260.494,27).
- Sede de subasta: San José, Central Uruca, oficinas centrales administrativas, 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo II.
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6625.
2. GAC GS3 GB (año 2024)- Base: ¢3.075.084,87
- Tipo de bien: Automóvil sedán cuatro puertas, tracción 4x2.
- Combustible: Gasolina.
- Color: Plateado.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢12.071.145,43.
- Tercer remate: 2 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. (base: ¢3.075.084,87).
- Sede de subasta: San José, Central Uruca, oficinas centrales administrativas, 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo II.
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6625.
3. Changan CS 15 (año 2025)-Base: ¢4.510.288,16
- Tipo de bien: Automóvil sedán cuatro puertas, tracción 4x2.
- Combustible: Gasolina.
- Color: Blanco.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢8.446.094,22.
- Segundo remate: 3 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. (base: ¢4.510.288,16).
- Tercer remate: 18 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. (base: ¢1.503.429,38).
- Sede de subasta: San José, Central Uruca, oficinas centrales administrativas, 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo II.
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6625.
- Condición particular: Si no se adjudica en el segundo remate, se convocará al tercer remate.
4. Chery Tiggo 2 Pro (año 2024) – Base: ¢8.340.083,83
- Tipo de bien: Automóvil, carrocería todo terreno cuatro puertas, tracción 4x2.
- Color: Gris.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢6.351.991,68.
- Primer remate: 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. (base: ¢8.340.083,83).
- Segundo remate: 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. (base: ¢6.255.062,87).
- Tercer remate: 30 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. (base: ¢2.085.020,95).
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6268.
- Condición particular: Si se subasta en el primer remate, se dejan sin efecto las convocatorias posteriores.
5. Chery Tiggo 4 Pro (año 2024) – Base: ¢14.240.096,64
- Tipo de bien: Automóvil, carrocería todo terreno cuatro puertas, tracción 4x2.
- Combustible: Gasolina.
- Color: Negro.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢6.745.572,45.
- Primer remate: 9 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. (base: ¢14.240.096,64).
- Segundo remate: 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. (base: ¢10.680.072,48).
- Tercer remate: 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. (base: ¢3.560.024,16).
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6268.
- Condición particular: Si se subasta en el primer remate, se dejan sin efecto las convocatorias posteriores.
6. Geely Coolray SX11 (año 2024) – Base: $4.748,36
- Tipo de bien: Automóvil sedán cuatro puertas, tracción 4x2.
- Combustible: Gasolina.
- Color: Blanco.
- Capacidad: Cinco personas.
- Valor de mercado: ¢7.777.241,09.
- Tercer remate: 4 de noviembre de 2026 a las 10:30 a. m. (base: $4.748,36).
- Sede de subasta: San José, Central Uruca, oficinas centrales administrativas, 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo II.
- Teléfonos de contacto: 2104-6629 / 2104-6625.
Para consultar detalles sobre el proceso, utilice los números citados en el texto.
La lista presentada tiene información actualizada al 29 de octubre de 2026.