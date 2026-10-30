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Economía

Banco Popular rematará vehículos desde los ¢2,2 millones: vea opciones y precios

El Banco Popular rematará automóviles de modelos recientes en La Uruca, con alternativas eléctricas y de gasolina

La entidad bancaria subastará vehículos con valores base de apertura en ¢2.260.494. Imagen con fines ilustrativos.
La entidad bancaria subastará vehículos con valores base de apertura en ¢2.260.494. Imagen con fines ilustrativos. Gemini
Marianela Arias Vilchez

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal rematará vehículos con precios base que van desde los ¢2.260.494,27.

Las unidades corresponden a automóviles de los años 2024 y 2025, entre las que figuran tecnologías de gasolina y eléctrica.

Fachada del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, institución clave en la administración de fondos de los trabajadores en Costa Rica.
Banco Popular rematará vehículos desde los ¢2,2 millones. (JOHN DURAN/John Durán)