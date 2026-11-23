La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) por bloquear a un joven estudiante de la sede de Limón en sus redes sociales, luego de que él publicara denuncias de racismo contra un profesor de música.

En el recurso, presentado el 20 de setiembre por una tercera persona en favor del estudiante de Sinem, se detalla que el bloqueo en Facebook e Instagram se dio en algún momento del mes de agosto.

A través de las redes sociales del Sinem se divulga información pública relativa a actividades, convocatoria, horarios y comunicados. Además, se trata de cuentas institucionales de una entidad pública, administradas por empleados públicos y consideradas canales oficiales de comunicación.

Por ese motivo, la persona que presentó el recurso consideró que se violentaron los derechos del estudiante, ya que se le impidió visualizar el contenido, recibir información relevante, interactuar y dar seguimiento a publicaciones institucionales.

Al joven nunca se le justificaron las razones para el bloqueo y no se le acreditó ninguna conducta previa inadecuada. Tampoco se le comunicó la apertura de ningún procedimiento.

A esto se suma que, según el firmante del recurso, la situación sería discriminatoria, ya que se trata de un obstáculo arbitrario aplicado únicamente a él; por lo tanto, se le priva de la igualdad frente a los demás ciudadanos.

“El bloqueo constituye un obstáculo arbitrario al acceso a dicha información, sin que medie ninguna causa legal ni procedimiento que lo justifique. Es un trato diferenciado injustificado”, citó el ciudadano que presentó el recurso en defensa del joven limonense.

Magistrados de la Sala Constitucional fallaron en favor del estudiante del Sinem-Limón. (Rafael Pacheco)

Magistrados: ‘Se impidió ejercer la libertad de expresión’

Tras darle curso al caso, los magistrados constitucionales buscaron la versión del director general del Sinem, Óscar Valverde Barahona.

En su respuesta, el director confirmó que el joven estudiante había sido bloqueado en Facebook e Instagram. No obstante, Valverde argumentó que desde su oficina nunca se ordenó esa acción.

“No fue una decisión adoptada directamente por esta Dirección General ni consta que esta hubiera impartido una orden o autorización para realizar dicha actuación”, aclaró Valverde y detalló el nombre del funcionario de apellido Drever, quien tomó la decisión de bloquear al estudiante.

Dicho funcionario argumentó haber bloqueado al joven de manera “preventiva” ya que el pasado 25 de agosto, el amparado publicó en sus redes sociales y otros medios digitales un comentario en el que denunció estar sufriendo supuestos actos racistas por parte de un docente del Sinem de Limón.

“Durante estos últimos meses sufrí situaciones de racismo por parte de un docente del área de vientos del SINEM-Limón, además de comentarios fuera de lugar, exclusión de ensambles, intentos de que fuera expulsado sin una razón que considerara justa y muchas cosas más. Sé que al levantar mi voz y denunciar estas situaciones probablemente me haya ganado el rechazo de algunas personas dentro del ámbito cultural, pero esa situación puede motivar a otros jóvenes a levantar su voz, defender sus derechos y denunciar cuando consideren que están siendo tratados injustamente”, publicó el estudiante en sus redes.

Según el empleado, decidió bloquear al joven ante “la preocupación por eventuales comentarios o reacciones que pudieran afectar al personal docente, administrativo o estudiantil”.

No obstante, la Dirección General de Sinem reconoció que no existen pruebas de que el joven estudiante haya realizado amenazas o se le haya abierto un procedimiento por indisciplina.

Por ese motivo, mediante la resolución número 42952-2026 del pasado 5 de noviembre, los magistrados constitucionales consideraron que “el bloqueo se llevó a cabo de forma indefinida, impidiéndosele con esto al recurrente ejercer su libertad de expresión y su derecho de acceso a la información pública a través de dicha página institucional”.

En consecuencia, los altos jueces declararon con lugar el recurso de amparo y ordenan al director del Sinem, Óscar Valverde que se desbloquee al estudiante de todas las redes sociales institucionales en un plazo máximo de tres días.