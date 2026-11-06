Ruta 32 reabre este viernes tras inspección por caída de material

La ruta nacional 32, que comunica San José con Limón, reabrió desde las primeras horas de este viernes, después de permanecer cerrada desde el jueves debido a la caída de material sobre la carretera.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de la reapertura una vez concluida una inspección para verificar las condiciones de la vía.

El cierre había sido anunciado el jueves, cuando la institución reportó la caída de material y suspendió el tránsito por esta carretera.

Durante la interrupción, el MOPT recomendó a los conductores utilizar las rutas nacionales 10, por Turrialba, y 126, por Vara Blanca, como alternativas para desplazarse entre el Valle Central y el Caribe.