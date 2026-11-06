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El País

Ruta 32 reabre este viernes tras inspección por caída de material

Ministerio habilitó nuevamente el paso por la vía desde las primeras horas de este 6 de noviembre

Fotos del tunel del Zurquí en la ruta 32
Vista del tunel Zurquí en la ruta 32 que reabrió el paso la mañana de este 6 de noviembre. (Foto con fines ilustrativos) JOHN DURAN
Juan Fernando Lara Salas