AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Revisamos la cantidad de recursos de amparo por medicamentos entre 2013 y 2026: vea cómo aumentaron

‘La Nación’ solicitó los datos a la Sala Constitucional, en los que se ve un aumento de casi ocho veces entre un año y otro. La CCSS lanzó un nuevo esquema para reducirlos

Una composición de dos imágenes. A la izquierda, la Constitucional. A la derecha, medicamentos.
Entre enero y setiembre, la Sala Constitucional recibió 836 recursos de amparo por medicamentos. Composición fotográfica creada con Canva
Irene Rodríguez

En los últimos años, la Sala Constitucional se ha convertido en la única salida que tienen muchos pacientes para conseguir un medicamento en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los recursos de amparo son la forma en la que muchos enfermos obtienen su tratamiento.

La Nación solicitó a la Sala IV la cantidad de recursos de amparo entre 2013 y setiembre de 2026.