Resultados de admisión de la UCR para el 2027 se publican este lunes: conozca la hora y el sitio donde puede revisar

Los resultados de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el curso lectivo 2027 se publican este lunes 16 de noviembre a las 4 p. m.

Los aspirantes deben consultar su calificación de forma digital por medio del sitio web de consultas dispuesto para este fin. La documentación impresa solo se enviará a los colegios seleccionados con anterioridad.

Las notas del examen de admisión de la UCR para el curso lectivo 2027 se difunden este lunes. (Rafael Pacheco Granados)

Quienes obtengan la nota respectiva serán considerados elegibles para concursar por el ingreso a las carreras y a los recintos de pregrado y de grado.

Esta condición de elegibilidad es válida únicamente para el año en que se efectuó la prueba, por lo que los resultados del 2026 aplicarán solo para el ingreso en el 2027.

El Concurso de Ingreso a Carrera se desarrollará en diciembre del 2026, según el instructivo de admisión emitido por la Oficina de Registro e Información.

Las personas que requieran presentar alguna consulta o gestión sobre su calificación deben tramitar su solicitud del 17 al 19 de noviembre del 2026 desde la misma pantalla de consulta.