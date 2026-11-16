AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Resultados de admisión de la UCR para el 2027 se publican este lunes: conozca la hora y el sitio donde puede revisar

Los estudiantes que aspiran a ingresar el próximo año pueden revisar su nota este lunes 16 de noviembre

Las notas para concursar por un cupo en el curso lectivo 2027 se difunden este 16 de noviembre. Quienes resulten elegibles avanzarán a la fase de diciembre.
Las notas para concursar por un cupo en el curso lectivo 2027 se difunden este 16 de noviembre. Quienes resulten elegibles avanzarán a la fase de diciembre. Rafael PACHECO GRANADOS
Marianela Arias Vilchez