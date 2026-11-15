UCR abre plaza con salario global de ¢1.4 millones: estos son los requisitos para aplicar

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrió un concurso externo para contratar un profesional en informática en la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.

El puesto ofrece un salario bruto global de ¢1.425.230 para la clase ocupacional Profesional B, o bien un salario base de ¢848.905 para funcionarios con esquema de salario compuesto.

La UCR busca profesional en informática con licenciatura y 14 meses de experiencia. (Rafael Pacheco Granados)

El proceso de reclutamiento se gestiona únicamente de manera digital mediante el Sistema Bolsa de Empleo UCR.

La vacante es para un profesional en desarrollo y mantenimiento en tecnologías de la información.

La jornada laboral será de tiempo completo, de lunes a viernes, en horario de 8 a. m. a 5 p. m.

Requisitos para aplicar

El centro educativo detalló los siguientes requisitos para participar por la vacante:

Contar con grado académico de licenciatura en Computación o Informática.

en Computación o Informática. Demostrar 14 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

en labores relacionadas con el cargo. Mantener incorporación activa al Colegio de Profesionales en Informática y Computación.

Poseer conocimientos actualizados en el uso y manejo de herramientas de software y hardware .

y . Tener dominio de leyes, normativa y jurisprudencia en el área de tecnologías de la información (TI), procedimientos internos institucionales atinentes al puesto y funcionamiento de la administración universitaria.

¿Qué labores realizará la persona?

La UCR enlistó algunas de las actividades esenciales del puesto:

Analizar y desarrollar soluciones informáticas según las necesidades de las personas usuarias.

Diseñar, desarrollar y mantener sistemas, aplicaciones y sitios web.

Administrar y monitorear sistemas, bases de datos, redes e infraestructura tecnológica.

Respaldar, almacenar y custodiar estructuras de datos e información.

Generar documentación, reportes y coordinar procesos tecnológicos con otras dependencias institucionales.

¿Cuándo aplicar?

El periodo de inscripción estará habilitado del 16 al 18 de noviembre de 2026.

Para postularse, los aspirantes deben ingresar al Sistema Bolsa de Empleo UCR, registrarse en la plataforma, completar el currículo, adjuntar los documentos probatorios en formato PDF y seleccionar el concurso correspondiente en la pestaña “Concursos Externos”.

Para más información, los interesados se pueden contactar con Sidey Obando Jiménez al teléfono 2511-4890 o al correo sidey.obando@ucr.ac.cr.