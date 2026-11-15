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Economía

UCR abre plaza con salario global de ¢1.4 millones: estos son los requisitos para aplicar

La plaza de tiempo completo se ubica en la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica

La Universidad de Costa Rica abrió un concurso externo para contratar un profesional en informática a tiempo completo en la Oficina de Becas.
La Universidad de Costa Rica abrió un concurso externo para contratar un profesional en informática a tiempo completo en la Oficina de Becas.
Marianela Arias Vilchez