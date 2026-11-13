Beca socioeconómica en la UCR para 2027: conozca las fechas y los pasos para presentar la solicitud

Los estudiantes interesados en optar por una beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica (UCR) para el I ciclo lectivo de 2027 deberán llenar y enviar el formulario web entre el 15 y el 17 de diciembre de 2026.

La UCR, a través de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS), publicó la información para gestionar el beneficio.

Solicitud de beca socioeconómica en la UCR para 2027 inicia el 15 de diciembre. (Rafael Pacheco Granados)

El sistema en línea estará habilitado desde las 8:00 a. m. del 15 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 17 de diciembre.

Posteriormente, los solicitantes deberán adjuntar los documentos de respaldo los días 18 de diciembre de 2026, así como los días 4 y 5 de enero de 2027 hasta las 11:59 p. m.

La OBAS comunicará los resultados finales del trámite el 11 de febrero de 2027. El beneficio universitario contempla exoneraciones parciales o totales del costo de matrícula y apoyos complementarios.

Angie León Salas, jefa de la OBAS, explicó que estos recursos buscan disminuir las barreras económicas de los alumnos al ingresar a la educación superior.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

La UCR estableció cinco situaciones en las que los estudiantes pueden presentar la solicitud de beca socioeconómica para el inicio del curso lectivo de 2027:

Quienes ingresan por primera vez a la institución en el I ciclo lectivo de 2027.

a la institución en el I ciclo lectivo de 2027. Estudiantes que obtuvieron una titulación máxima y, tras su juramentación, no renovaron la solicitud de beca mediante el sistema web.

Alumnos que deben presentar el trámite por resolución de la OBAS.

Quienes no consolidaron matrícula en el I y II ciclo lectivo de 2026.

Estudiantes que no cuentan con beca socioeconómica y requieren solicitarla.

Pasos para presentar la solicitud

Antes de la apertura del sistema, la OBAS recomienda revisar la lista general de documentos en el sitio web becas.ucr.ac.cr y adelantar la búsqueda de comprobantes.

Esta guía permite gestionar documentos con antelación ante otras instituciones que cierran por el receso de fin de año, aunque no significa que el estudiante deba entregar todos los papeles incluidos en ella.

Para completar la solicitud en las fechas establecidas, los interesados deben seguir seis pasos:

Recopilar la información : Reunir los datos socioeconómicos de todos los integrantes del grupo familiar antes de completar el formulario. Llenar el formulario web : Ingresar al sistema del 15 al 17 de diciembre de 2026, de 8:00 a. m. a 11:59 p. m., responder todas las preguntas y seleccionar la opción “Finalizar primera parte”. Enviar la primera parte : Confirmar el envío inicial. En ese momento, el sistema mostrará la lista de documentos específicos según la información socioeconómica reportada y notificará que la carga queda pendiente. Adjuntar los documentos: Subir los comprobantes solicitados entre el 15 y el 18 de diciembre de 2026, o los días 4 y 5 de enero de 2027, de 8:00 a. m. a 11:59 p. m.. Este paso aplica únicamente para quienes enviaron el formulario entre el 15 y el 17 de diciembre. Finalizar el envío : Seleccionar el botón “Enviar la solicitud” al terminar de adjuntar todos los archivos. Revisar el estado : Consultar periódicamente el correo electrónico institucional. Si la OBAS requiere información o documentos adicionales, lo comunicará por ese medio del 7 al 18 de enero de 2027, plazo en el cual el estudiante deberá atender todas las solicitudes.

Confirmación del trámite

Cuando el solicitante envía el formulario completo, recibe un mensaje en el sistema que indica que la solicitud de beca está en trámite.

El proceso finaliza cuando el estudiante recibe un comprobante en su correo electrónico institucional. Ese documento confirma que la documentación aportada está completa y cumple con las características requeridas por la oficina universitaria.