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Beca socioeconómica en la UCR para 2027: conozca las fechas y los pasos para presentar la solicitud

El proceso en línea consta de seis pasos e incluye la entrega de comprobantes socioeconómicos de forma digital en el portal web

La UCR publicó la información correspondiente para solicitar beca socioeconómica del I ciclo lectivo 2027. El trámite inicia en línea en diciembre y cierra en enero.
La UCR publicó la información correspondiente para solicitar beca socioeconómica del I ciclo lectivo 2027. El trámite inicia en línea en diciembre y cierra en enero. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez