¿Quiere estudiar pero no le alcanza su carrera soñada? Aquí todo lo que debe saber sobre préstamos educativos para 2027: tasas, requisitos y montos de Conape, Banco Nacional y Coopealianza

Estudiar una carrera universitaria o técnica implica una inversión que va más allá del pago de la matrícula. Los materiales, el transporte, la alimentación y el equipo tecnológico forman parte de los gastos que deben considerar quienes desean iniciar o continuar su formación académica.

Ante este panorama, distintas entidades financieras en Costa Rica ofrecen préstamos educativos para cubrir estos costos. Las opciones incluyen financiamiento para carreras universitarias, cursos técnicos, programas de idiomas y otras modalidades de formación .

Para 2027, algunas instituciones anunciaron nuevas condiciones de crédito, mientras otras mantienen productos dirigidos a quienes necesitan recursos para estudiar. Las tasas de interés, los requisitos, las garantías y los plazos son algunos de los aspectos que conviene comparar antes de solicitar un préstamo.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el Banco Nacional y Coopealianza.

Conape ampliará el financiamiento educativo en 2027

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) figura entre las opciones para financiar estudios universitarios, técnicos y otros programas de formación.

La institución anunció un presupuesto de ¢72.000 millones para 2027, un incremento del 26,3% respecto al monto previsto para 2026. Con estos recursos proyecta aprobar 9.254 préstamos educativos.

El nuevo Plan Anual de Gestión de Crédito entrará en vigencia el 1.° de diciembre de 2026 e incluirá cambios en las condiciones de financiamiento.

Entre las principales novedades está la posibilidad de no pagar intereses durante el período de estudios , siempre que el beneficiario concluya el programa financiado y presente la documentación requerida.

Las tasas de interés anuales anunciadas para 2027 son:

0%: créditos respaldados por el Fondo de Avales Conape (FAC), sujetos a las condiciones del programa.

créditos respaldados por el Fondo de Avales Conape (FAC), sujetos a las condiciones del programa. 3,7%: carreras STEM y cursos de formación de alta empleabilidad.

carreras STEM y cursos de formación de alta empleabilidad. 4,2%: otros programas de estudio.

La entidad también incrementará de ¢37 millones a ¢40 millones el tope de financiamiento mediante garantía fiduciaria, con el propósito de facilitar el acceso a carreras de mayor costo, como Medicina.

Los préstamos pueden cubrir matrícula, materias, trabajos de graduación y gastos complementarios. Entre estos últimos se encuentran transporte, alimentación, hospedaje y equipo de cómputo.

Además, Conape contará con ¢5.482 millones para su Fondo de Avales, dirigido a poblaciones específicas, entre ellas personas en condición de pobreza, población indígena y estudiantes de provincias litorales.

Roger Granados Ugalde, jefe de Crédito de Conape, explicó que el aumento presupuestario responde al crecimiento de la demanda de préstamos y a los recursos obtenidos mediante la recuperación de créditos educativos.

Para más información sobre los programas y requisitos, las personas interesadas pueden visitar https://www.conape.go.cr/.

Conape proyecta aprobar 9.254 préstamos educativos durante 2027, con nuevas condiciones de financiamiento para carreras universitarias, técnicas y otros programas de formación. (Luis Navarro)

Banco Nacional ofrece créditos para carreras universitarias y cursos técnicos

El Banco Nacional dispone de BN Soluciones Educación, una alternativa de financiamiento dirigida a personas interesadas en cursar estudios superiores, programas técnicos o cursos libres.

Este producto permite financiar el 100% del plan de inversión y ofrece condiciones como tasas preferenciales, plazos flexibles y facilidades en las garantías , según la información de la entidad.

Para solicitar el préstamo, los interesados deben presentar una cédula de identidad vigente y en buen estado, así como una proforma con el plan de estudios.

En cuanto a los requisitos de ingresos, el banco establece las siguientes condiciones, según el documento utilizado para acreditarlos:

Constancia salarial: ingreso mínimo de ¢300.000 netos.

Certificación de ingresos: ingreso mínimo de ¢800.000 netos.

El Banco Nacional también cuenta con una calculadora de crédito en línea, que permite consultar las condiciones del financiamiento.

Las tasas de interés y los plazos específicos para 2027 deben confirmarse directamente con la entidad.

Las personas interesadas pueden obtener más información en https://www.bncr.fi.cr/creditos-personales/bn-soluciones-educacion.

El Banco Nacional ofrece BN Soluciones Educación, una línea de crédito que permite financiar hasta el 100% del plan de inversión para carreras universitarias, cursos técnicos y cursos libres. (Rafael Pacheco Granados)

Coopealianza ofrece préstamos personales para financiar estudios

Otra de las alternativas disponibles es Coopealianza, cooperativa que ofrece préstamos personales que pueden utilizarse para cubrir gastos relacionados con la formación universitaria.

Según la información publicada por la entidad, sus créditos cuentan con tasas competitivas y estables, plazos amplios y trámites personalizados .

La cooperativa también dispone de convenios con universidades y centros educativos de Costa Rica, como parte de sus servicios dirigidos a personas interesadas en continuar sus estudios.

Coopealianza permite iniciar la solicitud de crédito mediante un formulario en línea. Posteriormente, un asesor contacta a la persona interesada para continuar con el proceso.

Los montos máximos, las tasas de interés y los requisitos específicos para 2027 deben consultarse directamente con la cooperativa.

Para conocer las condiciones y solicitar el financiamiento, puede ingresar a https://coopealianza.fi.cr/credito/.

Antes de elegir un préstamo, es importante revisar el costo total del crédito, la cuota mensual, los intereses, el plazo de pago y las condiciones de las garantías.