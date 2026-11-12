AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

¿Quiere estudiar pero no le alcanza su carrera soñada? Aquí todo lo que debe saber sobre préstamos educativos para 2027: tasas, requisitos y montos de Conape, Banco Nacional y Coopealianza

Distintas entidades ofrecen alternativas para financiar carreras universitarias y cursos técnicos, con diferentes tasas de interés, plazos y requisitos. Lea una guía comprensiva según lo que busca

Los préstamos educativos permiten financiar carreras universitarias, cursos técnicos y otros gastos relacionados con los estudios. Para 2027, distintas entidades ofrecen alternativas con tasas, plazos y requisitos diferentes.
Los préstamos educativos permiten financiar carreras universitarias, cursos técnicos y otros gastos relacionados con los estudios. Para 2027, distintas entidades ofrecen alternativas con tasas, plazos y requisitos diferentes.
Silvia Ureña Corrales