El puma que aparentemente fue atropellado en Guápiles, en Limón, fue sometido a dos cirugías en el Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional (Hems-UNA), debido a las graves fracturas y lesiones que presentaba.

El felino ingresó el miércoles 18 de noviembre en estado crítico, con múltiples traumatismos, por lo que los veterinarios debieron estabilizarlo antes de intervenirlo quirúrgicamente.

Mauricio Jiménez, director del Hems-UNA, explicó que durante la primera cirugía atendieron una fractura expuesta que había provocado daños en los huesos. Para estabilizarla, fue necesario colocarle dos platinas.

Veterinario de la UNA explica las graves lesiones del puma atropellado en Guápiles y cómo avanza su recuperación

Al día siguiente, el equipo veterinario realizó una segunda intervención para reparar una fractura en el fémur, que también presentaba fragmentos óseos y daños importantes.

“Una parte de los huesos se perdió por el trauma, ya que al haber un trauma de este tipo muchas veces algunas porciones de hueso salen expulsadas del cuerpo”, explicó Jiménez.

Añadió que el animal también presenta una inflamación considerable en la médula espinal, por lo que actualmente recibe terapia física y curaciones como parte de su recuperación.

Según Jiménez, el objetivo es lograr que el puma pueda regresar a su hábitat natural. Sin embargo, el proceso requiere cuidados posteriores a su estancia en el hospital.

Una radiografía muestra las lesiones que sufrió el puma rescatado en Guápiles, Limón. (UNA/Suministrada)

Puma fue rescatado en Guápiles

El Puma fue rescatado el miércoles cuando vecinos de Guápiles alertaron a las autoridades de la presencia del felino a las afueras de una tienda de repuestos para carros.

Funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo-Sinac) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), se desplazaron hasta el sitio después de recibir la alerta y lo sedaron para facilitar su manejo seguro y traslado al centro de rescate Toucan Rescue Ranch.

José Joaquín Vargas Mora, encargado del Programa de Vida Silvestre del ACTo, señaló que, tras la valoración, identificaron que el puma presentaba fracturas en sus patas y por esa razón fue trasladado al Hems-UNA.

El puma permanece bajo cuidados veterinarios en la UNA, donde recibe terapia física tras ser sometido a dos cirugías. (UNA/Suministrada)

Por su parte, Elena Vargas, directora del Área de Conservación Tortuguero, hizo un llamado a los conductores para que circulen con precaución , especialmente en carreteras cercanas a zonas boscosas y sitios con presencia de animales silvestres.

“Es fundamental que los conductores mantengan una velocidad prudente y estén siempre atentos a las condiciones de la carretera. En cualquier momento, un animal silvestre puede cruzarse en nuestro camino y, si transitamos a una velocidad adecuada, tendremos mayores posibilidades de reaccionar oportunamente y evitar un atropello. La pérdida de fauna silvestre en nuestras carreteras es una situación que podemos prevenir con responsabilidad y precaución”, señaló Vargas.

El Minae recordó que los atropellos de animales silvestres representan una amenaza para la biodiversidad, pues pueden provocar lesiones graves o la muerte de especies que cumplen funciones importantes en los ecosistemas.

La institución recomendó respetar los límites de velocidad, prestar atención a las señales de tránsito y reducir la velocidad al circular por sectores donde habita fauna silvestre.