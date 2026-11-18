El Cuerpo de Bomberos atendió este miércoles 18 de noviembre el rescate de un puma que, aparentemente, fue golpeado por un vehículo en Guápiles, Limón.

Según los bomberos, se trata de un ejemplar adulto.

El incidente ocurrió 150 metros al oeste de la tienda Pequeño Mundo, frente a Repuestos TRAA, sobre ruta 32. En un video compartido por el cuerpo de socorro se observa al felino sentado en el lugar.

Bomberos ayudan a puma golpeado por carro en Guápiles

Bomberos informó que coordinó la atención del caso con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), institución encargada de la protección de la vida silvestre, para que se valore el estado del animal.

Según el medio local Cariari Informa, personal especializado permanece en el lugar con el equipo necesario para sedar al animal de forma segura y proceder con su traslado a un refugio, donde recibiría atención veterinaria.

La Nación consultó al Cuerpo de Bomberos y al Sinac sobre las condiciones de salud del puma. Al cierre de esta publicación, se estaba a la espera de sus respuestas.