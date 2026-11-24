Con los votos de mayoría de la fracción de Pueblo Soberano (PPSO), la Comisión de Nombramientos acordó el lunes recomendar al Plenario Legislativo la ratificación de Cinthya Zapata Calvo como integrante propietaria del Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

La votación cerró con tres votos a favor y dos en contra, estos últimos emitidos por los representantes de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA).

Zapata Calvo fue designada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de octubre para ocupar el cargo hasta el 15 de diciembre de 2032.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, encabezó la nómina del concurso público de antecedentes con una calificación final de 88,7 puntos, logrando nota perfecta en experiencia profesional y 19,7 de 20 en la entrevista por competencias.

Ella cuenta con 28 años de trayectoria en materia de competencia y consumidor, dirige la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC desde 2003 y ya integraba la Coprocom en calidad de miembro suplente.

Con el expediente recibido en la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre pasado, el Plenario dispone de un plazo de 30 días naturales para ratificar u objetar el nombramiento; de no registrarse objeción dentro de ese término, la designación quedará ratificada tácitamente, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N.° 9736.