Pruebas prácticas de manejo para carro y motocicleta sin cita y sin credenciales: fechas, horarios y atención en feriado

Los aspirantes a obtener una licencia de conducir podrán efectuar la prueba práctica sin cita previa, sin credenciales de ingreso al sistema y en horario ampliado, incluso durante el feriado del 1.° de diciembre, informó la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La atención se brindará durante cuatro días en la sede de Ciudad Vial en San José, en una jornada extendida de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los interesados deben presentarse directamente en ese lugar según el tipo de vehículo para el que requieran la evaluación.

Aspirantes a licencia harán prueba práctica de manejo sin cita previa, sin credenciales y durante feriado en San José. (MOPT/Cortesía)

Las pruebas para automóvil (licencia B1) se aplicarán los días 30 de noviembre y 1.° de diciembre.

Por su parte, los exámenes para motocicleta (licencias A1, A2 y A3) corresponderán a los días 2 y 3 de diciembre.

Sindy Coto, directora de Educación Vial, explicó que esta modalidad se aplicó durante la última semana de octubre para motocicletas con buenos resultados, por lo que decidieron repetirla cuatro días más e incorporar la evaluación para automóviles.

La funcionaria indicó que se laborará el 1.° de diciembre con la proyección de que muchos usuarios aprovechen el día feriado.

Requisitos y restricciones

Para participar en las evaluaciones de noviembre y diciembre, los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener aprobada la prueba teórica de manejo.

Presentar el documento de identidad vigente y en buen estado.

Llevar los documentos del vehículo: derecho de circulación y tarjeta técnica vehicular.

Presentar el comprobante de pago de ¢5.000, correspondiente a la licencia clase A1, A2, A3 o B1, efectuado en cualquier institución financiera autorizada.

correspondiente a la licencia clase A1, A2, A3 o B1, efectuado en cualquier institución financiera autorizada. Contar con un dictamen médico vigente, emitido en un periodo menor a 180 días.

El sistema restringirá la evaluación a quienes tengan una cita de prueba práctica matriculada con anterioridad o se encuentren dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por haber reprobado un examen previo.

Las faltas más frecuentes registradas durante las pruebas de octubre fueron poner el pie en el suelo en líneas paralelas o en zigzag, irrespetar las señales verticales y horizontales, conducir fuera de la guía en líneas paralelas, derribar o rozar conos y omitir el uso de luces direccionales.

Educación Vial recomendó a los interesados acudir preparados a la cita y dirigió el llamado a quienes tienen dificultades por sus horarios de trabajo o estudio para completar su acreditación como conductores.