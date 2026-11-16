AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Pruebas prácticas de manejo para carro y motocicleta sin cita y sin credenciales: fechas, horarios y atención en feriado

Los exámenes prácticos para automóvil y motocicleta se efectuarán en horario ampliado e incluirán un día feriado, en la sede de Ciudad Vial

Los aspirantes a licencia harán la prueba práctica sin cita previa del 30 de noviembre al 3 de diciembre y un día feriado del próximo año.
Los aspirantes a licencia harán la prueba práctica sin cita previa ni credenciales del 30 de noviembre al 3 de diciembre y un día feriado del próximo año. MOPT
Marianela Arias Vilchez