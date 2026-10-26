Pruebas nacionales estandarizadas de secundaria inician este lunes en colegios académicos de Costa Rica: conozca las fechas de los resultados

Un total de 45.123 estudiantes de último año de secundarias académicas comenzaron este lunes 26 de octubre la aplicación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura 2026, confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Las evaluaciones concluirán el viernes 30 de octubre y los resultados oficiales se entregarán durante el mes de noviembre.

En total participan 945 centros educativos en todo el territorio nacional.

El cronograma del MEP establece que los colegios técnicos recibirán los informes el 2 de noviembre y los colegios académicos el 23 de noviembre.

El calendario de aplicación es el siguiente:

Lunes 26 de octubre: Estudios Sociales.

Martes 27 de octubre: Matemáticas.

Miércoles 28 de octubre: Español.

Jueves 29 de octubre: Ciencias.

Viernes 30 de octubre: Educación Cívica

Cada cuestionario consta de 60 ítems y tiene un tiempo asignado de tres horas, con una hora adicional para los alumnos con apoyos educativos de tiempo aprobados.

En total participan 945 centros educativos en todo el territorio nacional. De la población estudiantil convocada, 34.480 personas asisten en horario diurno y 10.643 en jornada nocturna.

Asimismo, las autoridades aprobaron 6.841 apoyos educativos, tales como versiones en sistema Braille, asistencia de tutor especializado y aplicación en aula aparte.

Los exámenes se completan en formato digital o físico. Por disposición del Consejo Superior de Educación (CSE), la calificación obtenida equivale al 40% de la nota final, mientras que el 60% restante corresponde a la nota de presentación acumulada durante el curso lectivo.

Al tener carácter sumativo, el puntaje incide de forma directa en la promoción y certificación del estudiante.

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) coordinó la logística con las 27 Direcciones Regionales de Educación, detalló el MEP.

Mediante la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI), las direcciones de cada colegio gestionan los padrones, los horarios y las credenciales de acceso.

Según el Ministerio, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC) contempla el procedimiento para justificar ausencias por motivos de fuerza mayor y programar la prueba en el periodo de reprogramación establecido.