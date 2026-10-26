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El País

Pruebas nacionales estandarizadas de secundaria inician este lunes en colegios académicos de Costa Rica: conozca las fechas de los resultados

Un total de 45.123 alumnos de último año presentarán los exámenes sumativos que representan el 40% de la nota final

Alumnos de secundaria comenzaron las evaluaciones sumativas; las autoridades educativas ya definieron el calendario de calificaciones.
Alumnos de secundaria comenzaron las evaluaciones sumativas; las autoridades educativas ya definieron el calendario de calificaciones. MEP
Marianela Arias Vilchez

Un total de 45.123 estudiantes de último año de secundarias académicas comenzaron este lunes 26 de octubre la aplicación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura 2026, confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Las evaluaciones concluirán el viernes 30 de octubre y los resultados oficiales se entregarán durante el mes de noviembre.

En total participan 945 centros educativos en todo el territorio nacional.
En total participan 945 centros educativos en todo el territorio nacional. (MEP/Cortesía)