Los primeros dos ganadores del sorteo acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) que salió el domingo 15 de noviembre, acudieron este martes a las oficinas centrales de la entidad para hacer efectivos sus premios.

Según el detalle de la entidad, ambos tenían fracciones del número 63 con la serie 868.

El primero de los afortunados presentó dos fracciones con las que se hizo acreedor a ¢167,8 millones.

El segundo ganador tenía tres fracciones que equivalen ¢251,7 millones.

El acumulado del domingo distribuía en total ¢1.678 millones, que se repartieron entre dos combinaciones, cada combinación tenía dos emisiones de cinco fracciones cada una, lo que significa que un solo pedacito pagaría ¢83,9 millones.

El número 84 con la serie 738 fue la segunda combinación favorecida; sin embargo, según la JPS, cinco de las fracciones correspondientes a ese número fueron devueltas por el vendedor de lotería en el proceso que se realiza antes de cada sorteo.

Esta fue una de las dos combinaciones del acumulado millonario ₡1.678 millones, salió el 84 con la serie 738. La otra combinación fue la 868 y el 63. (JPS/Cortesía)

Las restantes cinco fracciones fueron vendidas en Alajuela.

En el caso de las emisiones correspondientes al 63 con la serie 868, ambos enteros se vendieron en Cartago y tras el cobro de este martes quedarían por reclamar cinco pedacitos.

Debido a que parte de las fracciones premiadas fueron devueltas, el monto no repartido se sumará al acumulado de ¢100 millones con el que se reinicia la promoción este martes.

Eso implica que el premio arrancará con un monto de ¢519,5 millones.

La tómbola de este premio que se juega tras los sorteos de lotería nacional y chances, se iniciará con 74 bolitas en blanco y una con la palabra acumulado.