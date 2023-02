PLP y PUSC muestran recelo sobre plan para sacar al país de lista gris de UE

Los jefes de fracción de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC), Eliécer Feinzaig y Daniela Rojas, mostraron recelo sobre la propuesta que el Gobierno llevará a la Asamblea Legislativa para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea (UE) sobre países no cooperantes en materia fiscal.

Costa Rica fue incluido en el listado hoy por no corregir, antes de empezar el 2023, el marco legal que hoy permite a las personas físicas y jurídicas no pagar impuesto sobre las rentas pasivas (títulos valores, por ejemplo) obtenidas en el exterior. Para la UE, esta situación facilita la doble no imposición, es decir, no tributar ni en un país ni en otro.

El Gobierno no presentó un proyecto de ley al respecto en los nueve meses que lleva de gestión, pero el jueves pasado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió de la lista gris a los diputados y les habló de avanzar con renta mundial.

Feinzaig argumentó: “Nogui Acosta dijo públicamente que renta mundial no iba, que ellos iban a proponer un proyecto de renta global sin renta mundial, y ahora resulta que es eso lo que están planteando. Yo le anuncié que le íbamos a dar guerra, que no íbamos a aceptar que se proponga la renta mundial.

“En Costa Rica, el porcentaje de evasión es muy elevado tratando de cobrar lo que se genera de aquí a la vuelta de la esquina. ¿Vamos a poner a Hacienda a desviar recursos para tratar de cobrar impuestos sobre lo que se generan en cualquier otro país del mundo?”.

Este martes, al ser consultado luego de confirmarse el ingreso de Costa Rica a la lista gris, el diputado insistió que en existe oposición a estas reformas “claramente establecida”.

Indicó que el Gobierno está exigiendo, “hasta de forma feliz”, la aprobación de renta mundial. No descartó que hubiese mala fe en los funcionarios que dejaron este tema para última hora.

Posteriormente, agregó que el PLP apenas está conociendo qué es lo que la UE está pidiendo, “que no es lo mismo que Nogui Acosta está pidiendo que es la renta mundial”.

Por su parte, Daniela Rojas, dijo que el PUSC no respaldará la renta mundial ni otros impuestos.

“Nosotros no hemos estado de acuerdo con la renta mundial, no somos un país que tenga en este momento la coyuntura política para avanzar en este tema, no estamos de acuerdo tampoco con más impuestos”, dijo la socialcristiana.

Renta mundial consiste en tomar en cuenta todas las rentas o ingresos que recibe un contribuyente de cualquier fuente, sin importar el país donde se generen y en algunos casos sin importar si la persona vive o no vive en su país de origen, para calcular el impuesto de renta.

El exministro de Hacienda, Elian Villegas, declaró que lo solicitado por la UE no se trata de renta mundial, sino de renta territorial reforzada.

Dijo que se tendría que pagar impuestos por las inversiones en el exterior con ingresos obtenidos por sus negocios en suelo costarricense.

El pasado 1°. de febrero, cuando Acosta fue interpelado por los diputados en el Plenario, el ministro de Hacienda adelantó que el proyecto de ley de renta global que presentarían en marzo incluiría esta medida fiscal, avalada por la Sala Constitucional, desde octubre del 2022. Sin embargo, dijo que se presentaría en un proyecto de ley para darle certeza jurídica.