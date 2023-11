Contraloría avala proyecto para cerrar Agencia Espacial Costarricense

La Contraloría General de la República (CGR) avaló un proyecto de ley para derogar la Agencia Espacial Costarricense (AEC), la cual fue creada por ley en el 2021, pero que no entró a funcionar por falta de presupuesto.

En un oficio enviado a la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre, la Contraloría resaltó que el cierre “evitaría una nueva estructura que, en las condiciones planteadas, representaría deficiencias adicionales en la estructura y finanzas públicas del país”.

Cuando el proyecto de creación de la Agencia se discutía, ente contralor advirtió, en junio de 2020, de que no había cuando se discutía el anteproyecto para la creación de la ley, que no había análisis técnicos que sustentaran la viabilidad y conveniencia de la nueva institución, ni se garantizaba su sostenibilidad. No había una fuente de financiamiento, lo que acarrearía “un mayor déficit financiero”.

En contra del criterio de la CGR, la Asamblea Legislativa aprobó en mayo de 2021 la ley 9960 que ordenó la creación de la AEC, como ente público no estatal que estaría ubicado en Guanacaste.

Según la ley, la Agencia se financiaría con el 0,4% del presupuesto que no ejecutaran en los primeros cinco años instituciones del sector público no financiero, excluyendo al Gobierno Central, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), gobiernos locales, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las universidades públicas.

Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), advirtió en su momento de que mantener la Agencia con subejecuciones presupuestarias, en sus primeros años, generaría inseguridad en su operación debido a la falta de certeza sobre los fondos a recibir.

Oguilve sugirió buscar formas de financiamiento más acordes a la realidad actual, como alianzas público-privadas u otros mecanismos adecuados para el sector y en línea con la proyección futura del país.

Otro de los problemas para que funcionara la AEC era la sede. La ley establece que debían adquirir o recibir en donación un terreno en Guanacaste. Esto nunca se logró. Tampoco se nombró un director ejecutivo.

La ley establece que, 30 días después de la instalación del Consejo Directivo de la Agencia, creado en 2021, se debía nombrar a un director ejecutivo. Se hizo un concurso público, pero ninguno de los postulantes cumplió con los requisitos: poseer un doctorado y experiencia técnico-científica relacionada con el desarrollo espacial y sectores industriales correspondientes, así como publicaciones científicas en medios internacionales relacionados con el área espacial y sus sectores.

Varios científicos y empresarios catalogaron la ley como una ocurrencia.

El anteproyecto para derogar la ley lo presentó el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), alegando: “¿Para qué vamos a mantener una agencia que tiene una naturaleza aspiracional y que en nada le contribuye a los costarricenses?”.

“En la exposición de motivos se indica que el cierre pretendido de esa Agencia obedece a que nunca llegó a funcionar, ya que no existió presupuesto para su operación y tampoco se llegó a constituir su estructura organizacional”, dijo la Contraloría en el oficio del 6 de noviembre.