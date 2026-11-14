Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizan este viernes 13 de noviembre un plantón en defensa de la educación pública y contra los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), frente al Outlet Mall, en San Pedro de Montes de Oca.

Los universitarios exigen que se destine el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública, como establece la Constitución Política.

Un grupo de aproximadamente 50 personas se concentró inicialmente en la plaza de la Libertad de Expresión, de la Universidad de Costa Rica (UCR), a partir de las 5 p. m.

Plantón por la educación bloquea paso de San Pedro hacia San José frente al Outlet Mall

Posteriormente, los participantes se trasladaron hacia las inmediaciones del Outlet Mall, donde bloquearon el carril en sentido de San Pedro hacia San José.

La protesta genera congestión vial en la zona. Algunos conductores expresan su molestia mediante el uso de las bocinas de sus vehículos y motocicletas para solicitar el paso.

Oficiales de la Fuerza Pública se hicieron presentes.

La actividad fue convocada bajo el nombre de plantón por la educación, según una imagen difundida para anunciar la concentración. La convocatoria estableció como punto de encuentro la plaza de la Libertad de Expresión, a las 4 p. m.