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El País

Plantón por la educación bloquea paso de San Pedro hacia San José frente al Outlet Mall

Los manifestantes iniciaron la protesta en la UCR y luego se trasladaron frente al Outlet Mall, donde bloquearon el carril en dirección a San José

Oficiales de la Fuerza Pública llegaron a las inmediaciones del Outlet Mall, en San Pedro, donde manifestantes realizaron un plantón por la educación y bloquearon el paso hacia San José.
Oficiales de la Fuerza Pública llegaron a las inmediaciones del Outlet Mall, en San Pedro, donde manifestantes realizaron un plantón por la educación y bloquearon el paso hacia San José. Cristian Mora

Silvia Ureña Corrales y Cristian Mora