Periodistas de ‘La Nación’ obtienen doble galardón de Amcham por investigar devastación minera en cerro Conchudita

Los reporteros obtuvieron el galardón en dos categorías: Periodistas y “Gran ganador”, el máximo reconocimiento de la gala. Esta última distinción se otorga al reportaje que alcanza el mayor puntaje entre todas las coberturas evaluadas, sin importar la categoría en la que compita.
Según Amcham, la cobertura documentó desde Cutris de San Carlos las consecuencias ambientales de la minería ilegal: “Investigar desde el lugar de los hechos permite documentar aquello que no puede permanecer invisible”, escribieron en sus redes sociales.
“El trabajo representa el periodismo que este premio ha reconocido durante dos décadas: riguroso, valiente y comprometido con llevar hasta la conversación pública las historias que el país necesita conocer”, reconoció Amcham.
Se documentó una nueva invasión minera ilegal que, en menos de ocho meses, provocó una devastación ambiental considerada mayor que la de Crucitas. Entre 200 y 300 coligalleros han perforado túneles de hasta 30 metros de profundidad, talado árboles y levantado campamentos en una zona fronteriza con Nicaragua. Durante el recorrido, de más de 20 kilómetros y 10 horas, se encontraron sacos con material aurífero y numerosas excavaciones.
Uno de los principales riesgos es el uso de cianuro en piletas artesanales para extraer oro. En Cutris, las autoridades han identificado más de 100 de estas estructuras, mientras que el equipo de La Nación localizó al menos 12 en Conchudita.
El químico amenaza con contaminar el suelo, las nacientes y los ríos, aunque todavía no existen estudios de laboratorio que confirmen la presencia de residuos en las fuentes de agua. La actividad también amenaza el hábitat de especies como el jaguar y la lapa verde. Gran parte del material extraído sería trasladado en barcazas por el río San Juan hacia Nicaragua para su procesamiento.
Las autoridades identifican siete estructuras criminales, con al menos 100 personas involucradas en la extracción organizada, y reconocen investigaciones por posibles actos de corrupción de oficiales policiales en Crucitas.
La Fuerza Pública mantenía 200 efectivos en Cutris, con un costo operativo cercano a $1 millón mensual, pero enfrenta dificultades para controlar las 3.000 hectáreas afectadas. En medio de esta problemática, el alcalde de San Carlos respalda el proyecto de ley 24.717 para permitir la minería a cielo abierto, mientras el ambientalista y diputado Edgardo Araya advierte que esa iniciativa podría agravar el daño ambiental.