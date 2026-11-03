Periodistas de ‘La Nación’ obtienen doble galardón de Amcham por investigar devastación minera en cerro Conchudita

Los periodistas de La Nación Vanessa Loaiza y Christian Montero, así como el fotoperiodista Alonso Tenorio, ganaron el Premio Alberto Martén 2026, otorgado por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham), por su investigación sobre la minería ilegal en el cerro Conchudita.

Los reporteros obtuvieron el galardón en dos categorías: Periodistas y “Gran ganador”, el máximo reconocimiento de la gala. Esta última distinción se otorga al reportaje que alcanza el mayor puntaje entre todas las coberturas evaluadas, sin importar la categoría en la que compita.

Según Amcham, la cobertura documentó desde Cutris de San Carlos las consecuencias ambientales de la minería ilegal: “Investigar desde el lugar de los hechos permite documentar aquello que no puede permanecer invisible”, escribieron en sus redes sociales.

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