Paso sobre puente en Cambronero reabrirá antes de lo previsto: conozca la fecha de apertura

La apertura del paso vehicular ocurrirá casi dos semanas antes de la fecha programada, detalló el MOPT. La Interamericana norte o ruta 1 conecta San Ramón de Alajuela con Esparza de Puntarenas.
La circulación se restablecerá debido a que el paso cuenta con condiciones de uso para los usuarios de la ruta.
El paso permanecía cerrado desde la noche del lunes 7 de setiembre, luego de que un tráiler chocara contra el puente bailey. La colisión provocó daños en siete secciones de la armazón metálica.
Las cuadrillas a cargo completaron tareas de desarme, retiro, sustitución de piezas y relanzado de la estructura, a lo que se sumó el retiro y la colocación del piso nuevo.
Aunque el paso quedará habilitado el 3 de noviembre, el personal continuará con labores complementarias en el sitio.
Según la institución, estos trabajos menores no afectarán el tránsito de vehículos; no obstante, las autoridades solicitaron prudencia a los conductores al pasar por el lugar.
El ministerio analiza actualmente las ofertas presentadas para la solución definitiva en este punto de la carretera, obras que comenzarán a inicios de 2027.