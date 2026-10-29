Paso sobre puente en Cambronero reabrirá antes de lo previsto: conozca la fecha de apertura

El paso sobre el puente ubicado en el kilómetro 71 de la carretera Interamericana norte, en Cambronero, se reanudará el próximo martes 3 de noviembre a partir del mediodía, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La apertura del paso vehicular ocurrirá casi dos semanas antes de la fecha programada, detalló el MOPT. La Interamericana norte o ruta 1 conecta San Ramón de Alajuela con Esparza de Puntarenas.

Un tráiler chocó contra el puente el pasado 7 de setiembre. (Cortesía/MOPT)

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