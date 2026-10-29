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El País

Paso sobre puente en Cambronero reabrirá antes de lo previsto: conozca la fecha de apertura

El paso por el kilómetro 71 de la carretera Interamericana norte quedará en servicio

El tránsito en el kilómetro 71 de la Interamericana norte se reanudará este martes 3 de noviembre al mediodía.
El tránsito en el kilómetro 71 de la Interamericana norte se reanudará este martes 3 de noviembre al mediodía. MOPT
Marianela Arias Vilchez

El paso sobre el puente ubicado en el kilómetro 71 de la carretera Interamericana norte, en Cambronero, se reanudará el próximo martes 3 de noviembre a partir del mediodía, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La apertura del paso vehicular ocurrirá casi dos semanas antes de la fecha programada, detalló el MOPT. La Interamericana norte o ruta 1 conecta San Ramón de Alajuela con Esparza de Puntarenas.

MOPT y Conavi inspeccionan puente en Cambronero para fijar reparaciones; autoridades recomiendan usar las rutas 3, 27 y el Aguacate.
Un tráiler chocó contra el puente el pasado 7 de setiembre. (Cortesía/MOPT)