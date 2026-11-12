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El País

Paseo de los Estudiantes en San José será sometido a intervención mayor durante los próximos nueve meses

Obra incluye intervención y ampliación de bulevar del Paseo de los Estudiantes así como espacios públicos y zonas verdes

Bulevar
Así se verá el futuro bulevar en el Paseo de los Estudiantes. Municipalidad de San
Patricia Recio