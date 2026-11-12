Paseo de los Estudiantes en San José será sometido a intervención mayor durante los próximos nueve meses

Este jueves iniciaron los trabajos de ampliación y mejoramiento en el bulevar del Paseo de los Estudiantes en el centro de la capital.

El proyecto a cargo de la Municipalidad de San José, contempla la intervención de 296 metros de bulevar y alrededor de 4.800 metros cuadrados de espacios públicos.

Según la municipalidad, con esta obra se busca fortalecer la conexión peatonal hacia la Plaza González Víquez y el Liceo de Costa Rica.

Los trabajos tienen un costo de ¢556 millones y deberán estar listos en agosto del próximo año.

El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, indicó que el proyecto pretende recuperar uno de los espacios representativos de la capital y atender las fracturas históricas del casco central josefino.

Inicio de obras en Paseo de los Estudiantes

De acuerdo con el detalle de la municipalidad, el proyecto contempla más de 3.600 metros cuadrados de superficies accesibles, con aceras amplias, senderos podotáctiles, pasos peatonales seguros, mejoras en seguridad vial y señalización.

Además también se prevé completar el rescate y la restauración del bordillo histórico de piedra canteada original de la calle 9 y de la modernización de la red pluvial subterránea y el soterramiento del cableado.

Asimismo, se habilitarán nueve nuevos espacios de esparcimiento, equipados con 66 asientos individuales y grupales, 25 luminarias ornamentales y nuevo mobiliario urbano. La ampliación sumará más de 500 metros cuadrados de áreas verdes y la siembra de 16 árboles nativos.

El diseño del proyecto fue desarrollado por la Municipalidad de San José, con apoyo de la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA) y la Fundación Yamuni Tabush.