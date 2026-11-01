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El País

Operativos contra rodadas de motociclistas dejan más de 1.800 multas y 172 motos decomisadas

Los operativos se ejecutaron en distintas regiones del país. Solo en San José, las autoridades decomisaron 81 motocicletas por circular de forma irregular

Los controles policiales en carretera dejaron 1.864 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito y permitieron evitar las concentraciones de motociclistas previstas para el fin de semana.
Los controles policiales en carretera dejaron 1.864 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito y permitieron evitar las concentraciones de motociclistas previstas para el fin de semana. MOPT
Silvia Ureña Corrales

Las autoridades policiales desplegaron operativos en distintas carreteras de Costa Rica durante el fin de semana para evitar las rodadas de motociclistas anunciadas en redes sociales. Las intervenciones, que comenzaron el jueves 29 de octubre, dejaron 1.864 multas de tránsito y 172 motocicletas decomisadas.

El trabajo conjunto de la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las policías municipales también permitió retener 140 juegos de placas de motocicletas y decomisar otros dos vehículos.

Los controles se concentraron en puntos donde las autoridades identificaron posibles reuniones de motociclistas. El objetivo fue prevenir actividades irregulares y sancionar a los conductores que incumplieran la Ley de Tránsito.