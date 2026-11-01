Operativos contra rodadas de motociclistas dejan más de 1.800 multas y 172 motos decomisadas

El trabajo conjunto de la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las policías municipales también permitió retener 140 juegos de placas de motocicletas y decomisar otros dos vehículos.
Los controles se concentraron en puntos donde las autoridades identificaron posibles reuniones de motociclistas. El objetivo fue prevenir actividades irregulares y sancionar a los conductores que incumplieran la Ley de Tránsito.
Erick Calderón, director de la Policía de Tránsito, informó que ninguna de las rodadas anunciadas se realizó durante el fin de semana, debido a la presencia policial en las carreteras.
El jerarca explicó que los operativos tuvieron un carácter preventivo y permitieron mantener la circulación habitual de vehículos en las zonas intervenidas.
San José concentró 81 motocicletas decomisadas
De las 172 motocicletas retiradas de circulación en todo el país, 81 fueron decomisadas en San José, según el balance presentado por Calderón.
El director señaló que estas unidades circulaban de manera irregular. También destacó que los controles se desarrollaron en lugares donde la Policía de Tránsito preveía la realización de las actividades convocadas.
La presencia policial se extendió a Occidente, Turrialba, Limón, Golfito, Río Claro, la zona norte, la Gran Área Metropolitana (GAM), Puntarenas y Liberia, entre otros sectores.
Según las autoridades, las intervenciones buscaron impedir el uso de las vías públicas para actividades imprudentes o contrarias a la legislación.
Más de 200 juegos de placas retenidos
Además de las multas y los vehículos decomisados, los operativos dejaron 203 juegos de placas retenidos, correspondientes a motocicletas y otros tipos de automotores.
El balance de las autoridades detalla los siguientes resultados:
1.864 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito.
172 motocicletas decomisadas.
140 juegos de placas de motocicletas retenidos.
2 vehículos de otras categorías decomisados.
63 juegos de placas retenidos a vehículos distintos de motocicletas.
Calderón consideró que el operativo cumplió su propósito, pues las concentraciones de motociclistas no se concretaron como se anunció previamente en redes sociales y otros medios.