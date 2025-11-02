El País

Nuevos docentes de III Ciclo aseguran que su formación inicial fue de alta calidad

La información fue dada a conocer por la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje elaborada por la OCDE. En el 2024, Colypro expuso que universidades privadas tenían planes de estudio que no habían sido actualizados hasta en tres décadas.

Por Fernanda Matarrita Chaves
Maestra dando clases
Nuevos docentes de tecer ciclo calificaron como de alta calidad su formación inicial. (Rafael Pacheco Granados)







TALISOCDEMEPFormación inicial docente
