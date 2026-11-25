La vigilancia en carretera contra el estacionamiento indebido y las maniobras imprudentes aumentará a partir de este viernes 27 de noviembre a las 6:00 a. m., debido al operativo especial del Viernes Negro, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La Policía de Tránsito mantendrá los controles durante todo el viernes y los extenderán al sábado 28 y domingo 29 de noviembre si las condiciones lo requieren.

La vigilancia de la Policía de Tránsito aumentará este viernes 27 de noviembre por el Viernes Negro. (MOPT/Cortesía)

Además, desde el jueves 26 de noviembre habrá monitoreo para valorar la necesidad de labores de control, vigilancia y regulación.

Conductas sancionadas y multas

El director de la Policía de Tránsito, Erick Calderón, advirtió que los oficiales sancionarán conductas habituales durante los días de promociones comerciales, como invadir el carril contrario sobre línea de barrera continua o efectuar giros en U ilegales para ingresar más rápido a los comercios.

El giro indebido en zona demarcada con línea continua o el giro en U en sitio ilegal conlleva una sanción de ¢363.000 y la acumulación de seis puntos en la licencia.

Por su parte, el estacionamiento en zona ilegal implica una multa de ¢61.000, además del posible decomiso de las placas o del automóvil.

Según datos institucionales con corte a octubre, el estacionamiento indebido acumula 23.267 boletas y representa la segunda falta más sancionada en carretera, solo por debajo de circular con incumplimiento de las prohibiciones establecidas, que supera las 48.000 multas.

Durante el operativo, los oficiales vigilarán de forma prioritaria las siguientes conductas:

Aparcar sobre la acera, a menos de 5 metros de un hidrante o a menos de 10 metros de un cruce vial urbano.

Avanzar contravía para evitar filas e ingresar de forma rápida a un comercio.

Transportar productos recién comprados en el techo del automóvil sin el debido cuidado.

Quedar atravesado y obstruir los cruces viales.

Calderón detalló que dispondrán de plataformas y grúas para retirar de las vías los automóviles mal estacionados.

Horarios de mayor congestión y puntos de control

De acuerdo con los antecedentes de la institución, el mayor pico de congestión vial y presencia de personas en las calles ocurrirá este viernes entre las 5:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Los puntos prioritarios de vigilancia incluyen las cercanías de centros comerciales, grandes tiendas, megasupermercados y cabeceras de provincia.

Entre las zonas específicas bajo control figuran los alrededores de San Francisco de Heredia y Los Lagos, la radial Alajuela, Escazú, Santa Ana, las inmediaciones del Registro Nacional en Curridabat, la entrada a Cartago, la Fuente de la Hispanidad y de Garantías Sociales, así como las vías principales de ingreso a Desamparados y Jacó.

Uso de espacios preferenciales

La institución también instó a conductores y comercios a respetar los espacios de estacionamiento preferenciales destinados a adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna condición de discapacidad temporal o permanente, quienes tienen derecho a usarlos tanto en condición de conductores como de pasajeros.

En casos no tan evidentes, como personas mayores de 65 años, las autoridades sugirieron avisar a los vigilantes del parqueo para evitar malentendidos.