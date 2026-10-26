MOPT nombra a exjefe policial de Cartago como nuevo director de Tránsito

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nombró al exdirector de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón Hernández, como director de la Policía de Tránsito.

El nombramiento de Calderón regirá a partir del 26 de octubre de este 2026, según confirmó el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, a este diario.

El nuevo director es máster en gerencia de proyectos y licenciado en criminología. Además, posee formación en desarrollo de liderazgos para comisarios y en desarrollo de líderes de la Policía de Costa Rica, impartida por INCAE Business School.

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