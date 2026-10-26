MOPT nombra a exjefe policial de Cartago como nuevo director de Tránsito

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nombró al exdirector de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón Hernández, como director de la Policía de Tránsito.
El nombramiento de Calderón regirá a partir del 26 de octubre de este 2026, según confirmó el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, a este diario.
El nuevo director es máster en gerencia de proyectos y licenciado en criminología. Además, posee formación en desarrollo de liderazgos para comisarios y en desarrollo de líderes de la Policía de Costa Rica, impartida por INCAE Business School.
Zeledón destacó que Hernández posee amplia experiencia en puestos de jefatura y manejo de personal, lo que será fundamental para fortalecer la conducción de la Policía de Tránsito.
Por su parte, Calderón aseguró que desde este lunes comenzaría a conocer los equipos de trabajo e iniciaría con la definición de los mandos de Guanacaste, Limón, la zona sur, Alajuela, a fin de buscar “las mejores estrategias” para abordar las temáticas señaladas.
El MOPT anunció que además, se avanza en la construcción y remodelación de delegaciones, incluida la nueva base en el sector del Zurquí, así como la adquisición de recursos para la operación de los oficiales y la formación de nuevo personal.
El puesto de director de Tránsito estaba vacante desde el pasado 8 de mayo, cuando venció el nombramiento de Martín Sánchez.
Aunque se trata de un puesto de confianza, quien ocupe el cargo debe cumplir con ciertos requisitos, entre estos, tener el rango de comisario, según el Reglamento del Escalafón Policial de la Dirección General de la Policía de Tránsito y la Ley General de Policía.
Además, debe tener como mínimo un año de antigüedad como comisionado, certificación en supervisión de personal policial,una licenciatura, calificación mínima de “muy bueno” en la última evaluación de desempeño, participación y resultado favorable en el concurso interno por antecedentes, cumplimiento de un período de prueba de tres meses e ingreso a la lista de elegibles para optar por el Curso de Oficial Superior de Policía.