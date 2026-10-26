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El País

MOPT nombra a exjefe policial de Cartago como nuevo director de Tránsito

Erick Calderón quien era subdirector de la Fuerza Pública en Cartago será el nuevo director de la Policía de Tránsito

Erick Calderón.
Erick Calderón fue presentado como nuevo director de tránsito este lunes por el ministro de Obras Públicas y Transportes. Cortesía.
Patricia Recio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nombró al exdirector de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón Hernández, como director de la Policía de Tránsito.

El nombramiento de Calderón regirá a partir del 26 de octubre de este 2026, según confirmó el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, a este diario.

El nuevo director es máster en gerencia de proyectos y licenciado en criminología. Además, posee formación en desarrollo de liderazgos para comisarios y en desarrollo de líderes de la Policía de Costa Rica, impartida por INCAE Business School.