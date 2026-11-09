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El País

MOPT hará cierres parciales y totales en puente sobre río Grande de Térraba esta semana

Medida es para realizar mediciones detalladas de las alturas y los espacios disponibles en parte superior de la estructura intervenida

Puente Río Térraba
Vista de los trabajos de reparación en el puente sobre el río Térraba, una estructura vital que conecta a las comunidades de Palmar Norte y Palmar Sur en el cantón de Osa, Puntarenas. Las obras buscan garantizar la seguridad vial y la conectividad en la zona sur del país. Alonso Tenorio
Juan Fernando Lara Salas