MOPT hará cierres parciales y totales en puente sobre río Grande de Térraba esta semana

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció nuevas regulaciones al paso de vehículos en el puente sobre el río Grande de Térraba, en la carretera Interamericana Sur, debido a trabajos de intervención de esa estructura.

Las medidas comenzarán este lunes 9 de noviembre y se extenderán hasta el sábado 14. Incluyen cierres parciales durante el día y la noche, así como un cierre total de ambos carriles ocurrido la madrugada de este lunes.

Según informó el MOPT, los trabajos responden a la necesidad de realizar mediciones detalladas de las alturas y los espacios disponibles en la parte superior de la estructura.

Estas labores forman parte del cronograma de ejecución del proyecto.

Para este lunes, la institución estableció cierres parciales de 7 a. m. a 5 p. m. y un cierre total de ambos carriles de 10 p. m. a 5 a. m. del martes .

Del martes 10 al viernes 13 de noviembre, se aplicarán cierres parciales en dos franjas: de 7 a. m. a 5 p. m. y de 10 p. m. a 5 a. m. del día siguiente.

El sábado 14 de noviembre, las restricciones serán parciales de 7 a. m. al mediodía.

Fuera de esos horarios, el puente mantendrá el tránsito regular por sus dos carriles, precisó el Ministerio.

El MOPT indicó que estas regulaciones responden al cronograma de trabajo del proyecto y se mantendrán hasta principios de 2027.

La institución también informó que las obras registran actualmente un avance constructivo del 70%.

Las próximas fechas, horarios y modalidades de regulación se comunicarán conforme avance la ejecución de los trabajos, indicó la cartera.