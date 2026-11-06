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El País

Monumento a León Cortés tendrá una restauración de ¢40 millones tras choque: estos son los trabajos

El Icoder detalló los trabajos para reparar los daños causados por el choque del 4 de marzo. La restauración del monumento tardaría ocho meses

Accidente de transito La Sabana
El monumento a León Cortés, ubicado en La Sabana, sufrió daños de consideración tras un accidente de tránsito ocurrido el 4 de marzo. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales