Monumento a León Cortés tendrá una restauración de ¢40 millones tras choque: estos son los trabajos

El monumento a León Cortés, ubicado en las inmediaciones del parque metropolitano La Sabana, en San José, todavía muestra las consecuencias del accidente de tránsito que sufrió el pasado 4 de marzo. El impacto de un vehículo provocó fracturas, deformaciones y desprendimientos en diferentes partes de la estructura.

Donald Rojas Fernández, director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), confirmó a La Nación que la restauración integral del monumento tendrá un costo estimado de ¢40 millones. Los trabajos incluirán la reparación del león de bronce, el pedestal, las demás esculturas y las placas conmemorativas.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva para iniciar los trabajos, se espera publicar la licitación en diciembre. El procedimiento de contratación depende de una valoración técnica y presupuestaria que también contempla la posibilidad de incorporar obras complementarias para crear la plaza León Cortés.

Una vez iniciada la intervención, se estima un plazo de ocho meses para completar la restauración del conjunto escultórico.

El monumento a León Cortés Castro fue inaugurado el 20 de abril de 1952, ante unas 50.000 personas. (Jorge Castillo)

Estos son los daños que presenta el león de bronce

Uno de los elementos más afectados por la colisión fue la figura del león, que sufrió fracturas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el rostro.

La evaluación también identificó deformaciones y dobladuras en la espalda, desgaste de la pátina que recubre el bronce y la pérdida de una sección de la cola.

Para recuperar la apariencia original de la escultura, los especialistas realizarán un escaneo tridimensional que permitirá obtener un modelo digital de la figura.

Este procedimiento contará con el apoyo de fotografías históricas, que servirán como referencia para reconstruir las partes faltantes y recuperar las características originales de la obra.

La intervención también contempla la corrección de deformaciones, el reforzamiento de la estructura interna y la reparación de las fracturas ocasionadas por el accidente.

Posteriormente, los especialistas aplicarán una nueva pátina y una capa protectora de cera sobre la superficie del bronce.

Los trabajos no se limitarán al león. El proyecto incluye la limpieza y conservación de las demás esculturas, así como la restauración del pedestal, que presenta losas fracturadas, desprendimientos y acumulación de sales.

El león de bronce del monumento a León Cortés sufrió fracturas en el rostro, deformaciones en la espalda y la pérdida de una sección de la cola tras el choque ocurrido el 4 de marzo. (ICODER/ICODER)

Un accidente ocurrido de madrugada provocó los daños

El monumento resultó afectado la madrugada del 4 de marzo, cuando un joven de 19 años chocó contra la estructura mientras conducía un pick-up.

El accidente ocurrió a las 3:41 a. m. El vehículo circulaba a gran velocidad y en contravía.

La colisión causó daños de consideración en el conjunto escultórico, especialmente en la figura del león, por lo que será necesaria una intervención especializada.

El monumento rinde homenaje al expresidente León Cortés, quien gobernó Costa Rica entre 1936 y 1940.

La obra fue inaugurada el 20 de abril de 1952, durante una ceremonia a la que asistieron aproximadamente 50.000 personas.

El conjunto fue diseñado por el escultor italiano Arturo Tomagnini y construido por la compañía Dinelli e Hijos, de Pietrasanta, Italia. Su financiamiento se realizó mediante suscripción pública.