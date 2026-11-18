Botellas de agua purificada de la marca Nimbu presentan contaminación microbiológica, advirtió el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario.

La institución emitió una advertencia sanitaria e indicó que los incumplimientos fueron comprobados en pruebas de laboratorio.

El Ministerio de Salud recomienda no consumir agua purificada marca Nimbu del lote afectado. (Ministerio de Salud/Cortesía)

La alerta sanitaria aplica para el lote 27/08/26, con registro sanitario AS-CR-21-08146, fabricado por la empresa Eliviana S. A. para Alpemusa S. A.

Los análisis del Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa) determinaron que el producto incumple con los criterios del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA.

Resultados de laboratorio y denuncia

En las muestras examinadas se registró una concentración de coliformes totales superior a 1.600 NMP/100 mL, cifra que sobrepasa el límite máximo permitido de menos de 1,1 NMP/100 mL. Los especialistas también identificaron la presencia de la bacteria Rhizobium radiobacter.

La investigación comenzó después de que un consumidor presentó una denuncia con pruebas sobre la aparición de partículas extrañas de color oscuro dentro de envases de esta misma marca, pero correspondientes al lote 28/05/2025.

Este hallazgo evidencia la contaminación en al menos dos lotes distintos del producto, según el ministerio.

Recomendaciones a los consumidores

Ante esta situación, las autoridades de salud piden a la población seguir estas medidas: