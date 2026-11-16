La Dirección General de Servicio Civil abrió concursos para conformar un registro de elegibles destinado a cubrir vacantes operativas en el Ministerio de Salud.

Las plazas corresponden al área de manejo integrado de vectores y ofrecen un salario global de ¢621.112 mensual.

Servicio Civil busca inspectores de vectores para el Ministerio de Salud. (Alonso Tenorio)

Las vacantes están disponibles a través de la plataforma digital de la entidad y se ubican geográficamente en dos zonas del país: el cantón de Santa Ana, en la provincia de San José, y Puerto Jiménez, en la provincia de Puntarenas.

Perfiles y condiciones laborales

Las plazas de inspector del Servicio Civil 1, con especialidad en manejo integrado de vectores, requieren jornada a tiempo completo en horario diurno.

Quienes posean el título de bachiller en educación media o su equivalente deben acreditar dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad o el cargo.

Por su parte, los candidatos que presenten el certificado de conclusión de tercer ciclo (noveno año aprobado) deben contar con un mínimo de seis años de experiencia técnica o laboral afín al puesto. Las condiciones económicas, horarios y atestados son idénticos tanto para la sede de Santa Ana como para la de Puerto Jiménez.

Las personas interesadas pueden consultar las atinencias académicas en el manual de especialidades e inscribir o revisar su oferta de servicios digitales mediante la base de datos del Registro de Oferentes, en la dirección https://www.dgsc.go.cr/ro.html.

El periodo para registrar las postulaciones finaliza el 23 de noviembre de 2026.